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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نجلاء بدر تكشف تفاصيل سره الباتع| خاص

نجلاء بدر
نجلاء بدر

كشفت الفنانة نجلاء بدر  تفاصيل مسلسل "سره الباتع" الذي يعد أول مسلسل يخرجه "خالد يوسف"
 

وقالت:" أعتبره ملحمة درامية ومباراة تمثيل بين العديد من النجوم، وسعيدة بالمشاركة في المسلسل، فهو يضم كوكبة كبيرة من النجوم فبه ٦٠ فنان.

وتجسد نجلاء بدر بالعمل شخصية فتاة ريفية قليلة الوعي واعتمدت في التحضير للشخصية على المخزون والتجارب الخاصة حسبما أوضحت وقالت:" انا مريت بالظروف التي امر بها بالعمل مع شخصيات شبيهة في الواقع وكانوا حاضرين امامي وانا أحضر للدور.

تحدثت الفنانة نجلاء بدر عن مشاركتها في الجزء الثاني من مسلسل رمضان كريم مع مجموعة من النجوم منهم سيد رجب، وسلوى عثمان، صبري فواز وبيومي فؤاد وقالت:" الجزء الجديد سنرى من خلاله  المشاكل العصرية الموجودة في كل بيت أحداث العمل تتطور مع الزمن، ولكننا احتفظنا بالأساسيات الخاصة بطقوس رمضان.

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وأكدت  أن رمضان كريم مسلسل اجتماعي هادي، ووصفته بالعمل المسلسل وقالت:" المؤلف أحمد عبد الله وسامح عبد العزيز أضافوا روح للمشاهد، واتمنى ان ينال إعجاب الجمهور فهناك الكثير من المفاجئات بالعمل، وهو مسلسل قريب من قلبي لاني احب اجواء شهر رمضان والزينة والإفطار والسحور.

الجزء الثاني من مسلسل رمضان كريم شهد اعتذار عدد من الأبطال المشاركين في الجزء الاول من المسلسل وأبرزهم روبي وريهام عبد الغفور ومحمد محمود وشريف سلامة وسهر الصايغ.

وشهد الجزء الثاني انضمام مجموعة من الفنانين الجدد، وخلق لهم خطا دراميا جديدا بعيدا تماما عن الجزء الأول، وعلى رأس هؤلاء الفنانين الممثلة ويزو والتى تظهر فى الجزء الثاني بصحبة زوجها شريف من خلال شخصية ابنه شقيقة الفنان سيد رجب .

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