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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن| أول تعليق من رامز جلال بعد لدغة الثعبان.. ووفاة ممثل مسلسل "لا تطفئ الشمس"

نشرة الفن
نشرة الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها أول تعليق من رامز جلال بعد لدغة الثعبان ووفاة ممثل شهير بطل "لا تطفيء الشمس". 

 

بعد لدغة الثعبان.. أول تعليق من رامز جلال

نشر الفنان رامز جلال تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام” عبر خاصية الستورى، بعد لدغة الثعبان له فى حلقة أمس، الثلاثاء، مع محمد فراج وبسنت شوقى.

 

ظهر في «لا تطفئ الشمس».. وفاة المخرج والممثل نبيل منيب

نشر كاستينج دايركتور محمد نبيل تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” يعلن فيه عن رحيل والده المخرج نبيل منيب. 

 

تسريب كواليس إكسلانس يضع محمد سعد في مرمي النيران.. والمخرج يرد

خلال الساعات الماضية انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي للفنان محمد سعد ، وهو يقوم بتوبيخ طاقم العمل في مسلسله الذي يعرض حاليا "الحاج اكسلانس".

 

حنان مطاوع: خالد يوسف تمسك بوجودي في “سره الباتع”| خاص

كشفت الفنانة حنان مطاوع عن تفاصيل تعاونها مع المخرج خالد يوسف من خلال مسلسل سره الباتع، والذى يتم عرضه حاليا على عدد من القنوات الفضائية.

 

حسن شاكوش يدفع بسمة وهبة لـ الأعلى مشاهدة

تمكنت الإعلامية بسمة وهبة ، من تصدر قائمة الفيديوهات الأعلي مشاهدة عبر موقع يوتيوب مصر ، من خلال حلقتها مع حسن شاكوش .

 

خليكي محضر خير.. أحمد العوضي يوجه رسالة لـ رضوى الشربيني

نشرت الإعلامية رضوي الشربيني منشور قام بتصميمه أحد المتابعين لأحداث مسلسل "ضرب نار" والذي يعرض خلال الموسم الرمضاني والبوست يجمع ملخص لأحد مشاهد المسلسل والذي تبكي فيه ياسمين عبدالعزيز بسبب فراق أحمد العوضي.

رامز جلال الفنان رامز جلال حنان مطاوع رمضان القنوات الفضائية حسن شاكوش

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