نشرة الفن| أول تعليق من رامز جلال بعد لدغة الثعبان.. ووفاة ممثل مسلسل "لا تطفئ الشمس"

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها أول تعليق من رامز جلال بعد لدغة الثعبان ووفاة ممثل شهير بطل "لا تطفيء الشمس".

نشر الفنان رامز جلال تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام” عبر خاصية الستورى، بعد لدغة الثعبان له فى حلقة أمس، الثلاثاء، مع محمد فراج وبسنت شوقى.

نشر كاستينج دايركتور محمد نبيل تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” يعلن فيه عن رحيل والده المخرج نبيل منيب.

خلال الساعات الماضية انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي للفنان محمد سعد ، وهو يقوم بتوبيخ طاقم العمل في مسلسله الذي يعرض حاليا "الحاج اكسلانس".

كشفت الفنانة حنان مطاوع عن تفاصيل تعاونها مع المخرج خالد يوسف من خلال مسلسل سره الباتع، والذى يتم عرضه حاليا على عدد من القنوات الفضائية.

تمكنت الإعلامية بسمة وهبة ، من تصدر قائمة الفيديوهات الأعلي مشاهدة عبر موقع يوتيوب مصر ، من خلال حلقتها مع حسن شاكوش .

نشرت الإعلامية رضوي الشربيني منشور قام بتصميمه أحد المتابعين لأحداث مسلسل "ضرب نار" والذي يعرض خلال الموسم الرمضاني والبوست يجمع ملخص لأحد مشاهد المسلسل والذي تبكي فيه ياسمين عبدالعزيز بسبب فراق أحمد العوضي.