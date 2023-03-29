تسريب كواليس إكسلانس يضع محمد سعد في مرمي النيران.. والمخرج يرد

خلال الساعات الماضية انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي للفنان محمد سعد ، وهو يقوم بتوبيخ طاقم العمل في مسلسله الذي يعرض حاليا "الحاج اكسلانس".

وظهر محمد سعد في مقطع الفيديو، يصيح في طاقم المسلسل بعصبية، ويوجه لهم السباب، قائلا: "انا صابر من قبل المسلسل ما يبدأ، ده انتو مقرفين قوي، ايه ده، انتو أوفر، محدش يطيقكوا، ده انتو فشلة".

وتابع سعد بانفعال وهو يتحرك وسط مكان التصوير: "قاعد بحارب وراكوا، اللي مش عاجبه كلمة يقول، فيه حد عنده حاجة.

وسرعان ما أوضح مخرج العمل إبرام نشأت عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حقيقة الفيديو المتداول حيث قال : مساء الفل حبيت أوضح ليكم وللصحفيين المحترمين حقيقة الموضوع المتداول.

وتابع إبرام نشأت : الخناقه دي مش معايا ولا مع الكرو وهيا مع اتنين مع الناس اللي المفروض تبقي مسيطرة علي لوكيشن المنطقة، وحصلت المشادة نتيجة عدم السيطرة علي الشارع وتعطيل حركة التصوير لمدة طويلة.

وأضاف إبرام نشأت : محمد سعد أخويا وصديقي وأكتر الناس اللي بحبها وهو اللي رشحني لاخراج المسلسل اكسلانس وطول الوقت اصحاب واخوات ومتفهمين جدا من بدايه التصوير لحد الان صباحكم فل واحنا كلنا كويسين ومعندناش مشاكل وعاملين مسلسل جامد جدااا " .

فريق عمل مسلسل إكلا نس :

مسلسل إكس لانس بطولة عدد كبير من الفنانين ابرزهم الفنان محمد سعد ، ويشاركه في البطولة الفنانة شيرين و ويزو “ نجمة مسرح مصر ” بالاضافة الي حسام داغر وإبرام سمير وسارة درزاوي واللذان يعدان من الفنانين الذين ظهروا ضمن مجموعة مسرح مصر ، بالاضافة الي أحمد فتحي وحسن عبد الفتاح وعمر متولي ومصطفي درويش وسامي مغاوري والعمل من إخراج إبرام نشات ومن إنتاج ممدوح شاهين .

مسلسل إكس لانس يشهد عودة لبطله محمد سعد الي الدراما التليفزيونية والمنافسة في الماراثون الرمضاني بعد ان غاب لمدة 9 سنوات كاملة منذ ان قدم مسلسل فيفا اطاطا عام 2013 ، وقدم من خلاله شخصيتي اطاطا التي تميز بها في فيلم عوكل بالاضافه الي شخصية اللمبي الشهيرة .

محمد سعد يستعين بشخصية الحاج حناوي :

ومن خلال مسلسل إكس لانس يقدم محمد سعد شخصية الحاج حناوي ، والتي سبق وان قدمها في فيلم كركر ، وشاركته البطولة كل من ياسمين عبد العزيز وعلا مرسي وكل من الراحلين ورجاء الجداوي وحسن حسني .

قصة مسلسل إكس لانس :

تدور أحداث مسلسل إكس لانس في اطار كوميدي حول شخصية الحاج حناوي الذي يدخل في مواقف كوميدية مع اسرته وابنته التي تلعب شخصيتها الفنانة ويزو .

مواعيد عرض مسلسل اكلانس:

يعرض مسلسل اكس لانس عبر قناة المحور الفضائية يوميا في الخامسة مساءا ويعاد في الحادية عشر مساءا .