سمية الخشاب تهنئ صناع إكس لانس: من أحلى المسلسلات اللي تابعتها

أشادت الفنانة سمية الخشاب بمسلسل “إكس لانس” عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت عبر الاستوري: “من أحلى المسلسلات اللي تابعتها السنة دي مبرووك لفريق العمل”.

فريق عمل مسلسل اكس لانس :

مسلسل إكس لانس بطولة عدد كبير من الفنانين ابرزهم الفنان محمد سعد ، ويشاركه في البطولة الفنانة شيرين و ويزو “ نجمة مسرح مصر ” بالاضافة الي حسام داغر وإبرام سمير وسارة درزاوي واللذان يعدان من الفنانين الذين ظهروا ضمن مجموعة مسرح مصر ، بالاضافة الي أحمد فتحي وحسن عبد الفتاح وعمر متولي ومصطفي درويش وسامي مغاوري والعمل من إخراج إبرام نشات ومن إنتاج ممدوح شاهين .

مسلسل إكس لانس يشهد عودة لبطله محمد سعد الي الدراما التليفزيونية والمنافسة في الماراثون الرمضاني بعد ان غاب لمدة 9 سنوات كاملة منذ ان قدم مسلسل search فيفا اطاطا عام 2013 ، وقدم من خلاله شخصيتي اطاطا التي تميز بها في فيلم عوكل بالاضافه الي شخصية اللمبي الشهيرة.