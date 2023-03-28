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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سمية الخشاب تهنئ صناع إكس لانس: من أحلى المسلسلات اللي تابعتها

صدى البلد

أشادت الفنانة سمية الخشاب بمسلسل “إكس لانس” عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت عبر الاستوري: “من أحلى المسلسلات اللي تابعتها السنة دي مبرووك لفريق العمل”.

فريق عمل مسلسل اكس لانس :

مسلسل إكس لانس  بطولة عدد كبير من الفنانين ابرزهم الفنان محمد سعد ، ويشاركه في البطولة الفنانة شيرين و ويزو “ نجمة مسرح مصر ” بالاضافة الي حسام داغر وإبرام سمير  وسارة درزاوي  واللذان يعدان من الفنانين الذين ظهروا ضمن مجموعة مسرح مصر ، بالاضافة الي أحمد فتحي وحسن عبد الفتاح وعمر متولي ومصطفي درويش وسامي مغاوري  والعمل من إخراج إبرام نشات ومن إنتاج ممدوح شاهين .

مسلسل إكس لانس  يشهد عودة لبطله محمد سعد الي الدراما التليفزيونية والمنافسة في الماراثون الرمضاني بعد ان غاب لمدة 9 سنوات كاملة منذ ان قدم مسلسل search فيفا اطاطا عام 2013 ، وقدم من خلاله شخصيتي اطاطا التي تميز بها في فيلم عوكل بالاضافه الي شخصية اللمبي الشهيرة.

سمية الخشاب محمد سعد الفنانة سمية الخشاب إكس لانس موقع التواصل الاجتماعي انستجرام

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