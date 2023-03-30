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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قتل الإسرائيلي بـ16 ألف يورو.. تفاصيل جديدة في سقوط الخلية الإرهابية باليونان

الشرطة اليونانية
الشرطة اليونانية

تمكنت الشرطة اليونانية من الإيقاع بشبكة إرهابية، يشتبه في تخطيطها لضرب أهداف إسرائيلية وسط العاصمة أثينا، ما مثّل صدمة داخل البلاد، وخاصةً أن اليونان معروفة بعلاقاتها المتوازنة مع الأطراف المختلفة.

وقال عبدالستار بركات، مراسل "القاهرة الإخبارية" من أثينا، إن تفتيش الهواتف الشخصية للإرهابيين أسفر عن معرفة بعض التفاصيل الخاصة بالاتفاقات المالية بين العناصر المُخططة للعملية الإرهابية، التي كانت تتضمن حصول المتهمين على 16 ألف يورو، نظير كل ضحية تُقتل خلال العملية الإرهابية.

وأشار إلى أن الباكستانيين المقبوض عليهما في العملية، ويبلغان من العمر 27 و29 عامًا، كانا على اتصال بباكستاني ثالث يقيم في إيران، للتنسيق من أجل تنفيذ العملية.

 

تنسيق متبادل مع الموساد الإسرائيلي

ولفت إلى أن الإعلان عن إحباط العمليات الإرهابية سبقه تنسيق متبادل مع الموساد الإسرائيلي، ما أسهم في وضع العناصر الإرهابية تحت رقابة الشرطة اليونانية لعدة أشهر.

الإرهاب إسرائيل باكستان الموساد المالية

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