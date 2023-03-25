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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

خطوة واحدة تفصلنا..

بعد اقتراب اليونان من استرجاع رخام البارثينون.. يجب الضغط على بريطانيا لإعادة حجر رشيد

حجر رشيد داخل المتحف
حجر رشيد داخل المتحف البريطاني

رحبت اليونان يوم الجمعة بعودة القطع الأثرية القديمة من الأكروبوليس، في تعزيز حملة للضغط على المتحف البريطاني لإعادة مجموعة من المنحوتات المأخوذة من الموقع القديم في أثينا قبل أكثر من 200 عام.

 

وقادت وزيرة الثقافة لينا ميندوني يوم الجمعة احتفالا لإعادة ثلاث أجزاء منحوتة - تمثل حصان ورأسين من الذكور - من معبد البارثينون في الأكروبوليس الذي تم الاحتفاظ به في متاحف الفاتيكان.

 

وقال ميندوني: "تُظهر مثل هذه المبادرات الطريق، وكيف يمكن لم شمل قطع البارثينون، وتضميد الجروح التي سببتها الأيدي البربرية منذ سنوات عديدة".

رخام البارثينون - بريطانيا 

سد الفجوة 

 

"هذا يأخذنا إلى المطلب العادل والأخلاقي للشعب اليوناني بأكمله، وهذه الحكومة ورئيس وزرائها، من أجل العودة النهائية لجميع منحوتات البارثينون، وستضاف القطع إلى المجموعة في متحف الأكروبوليس، الذي افتتح في عام 2009 عند سفح الموقع القديم في وسط العاصمة اليونانية.

 

وقال ميندوني إن اليونان ستكون على استعداد لإعارة القطع الأثرية اليونانية القديمة للمتحف البريطاني لعرضها "لسد الفجوة" إذا تمت إعادة الكرات الرخامية.

 

وقالت "اليونان لا تستطيع الاعتراف بحيازة وملكية المتحف البريطاني لأنها تعتبر أن المنحوتات موجودة هناك كنتيجة للسرقة".

 

زيادة الضغط 

 

ووصف الفاتيكان عودة  البارثينون بأنها "تبرع" مسكوني للكنيسة الأرثوذكسية اليونانية، لكن هذه البادرة زادت الضغط على متحف لندن للتوصل إلى تسوية مع اليونان في أعقاب حملة أطلقتها أثينا قبل 40 عامًا.

 

قال رئيس الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية، رئيس الأساقفة إيرونيموس الثاني، "إن هذا العمل الذي قام به البابا فرانسيس له أهمية تاريخية وله تأثير إيجابي على جميع المستويات ... نأمل أن يكون مثالاً يحتذى به للآخرين".

 

وتجادل اليونان بأن منحوتات البارثينون هي جوهر تراثها القديم، بينما يؤكد مؤيدو المتحف البريطاني أن عودتهم يمكن أن تقوض مجموعات المتاحف والتنوع الثقافي على مستوى العالم.

 

وتم نحت المنحوتات من البارثينون في القرن الخامس قبل الميلاد، وقد أخذها الدبلوماسي البريطاني اللورد إلجين في أوائل القرن التاسع عشر قبل استقلال اليونان عن الإمبراطورية العثمانية.

 

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قطع أثرية محتجزة

 

وقال مسؤولو وزارة الثقافة في اليونان من الملاحظات التي أدلى بها رئيس المتحف البريطاني جورج أوزبورن الشهر الماضي بأن المملكة المتحدة واليونان تعملان على ترتيب لعرض رخام بارثينون في كل من لندن وأثينا.

 

وفي العام الماضي، أُعيد جزء آخر نحتي من الرخام من معبد بارثينون - يصور قدم الإلهة اليونانية القديمة أرتميس - إلى أثينا من متحف في باليرمو، صقلية.

 

وترأس الأسقف بريان فاريل، سكرتير الفاتيكان لتعزيز الوحدة المسيحية، الوفد الزائر إلى أثينا وقال إن عودة الأجزاء الثلاثة من الفاتيكان نوقشت خلال زيارة البابا فرانسيس إلى أثينا في عام 2021.

 

وقال فاريل: "إن إهداء أجزاء من البارثينون التي ظلت محتجزة في متاحف الفاتيكان لأكثر من قرنين من الزمان، تظهر نفسها على أنها لفتة ثقافية واجتماعية للصداقة والتضامن مع شعب اليونان".

وأضاف: "نؤكد لكم فرحتنا الحميمة بتحقيق رغبتكم المشروعة في أن تكون، الشظايا في المنزل في مكانها الأصلي".

خطوة واحدة تفصلنا|بسبب حملة زاهي حواس.. حجر رشيد يصل مصر قريبًا

زاهي حواس: حملة شعبية لاستعادة حجر رشيد من بريطانيا

مطالبات زاهي حواس 

 

الجدير بالذكر أن عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس صرح في وقت سابق وقال: إن الطريقة الوحيدة لاستعادة هذه الآثار وخاصة حجر رشيد هي تعديل القانون البريطاني الخاص باستعادة الآثار.

 

وأضاف حواس أن القانون الحالي “يمنع إدارة المتحف البريطاني من الاستجابة لأي طلب من دول أخرى لاستعادة الآثار التي تم الاستيلاء عليها بطرق غير مشروعة أو غير قانونية؛ لذلك نناشد وندعو جميع المواطنين المصريين والعرب الذين يحملون الجنسية البريطانية أو الإقامة الدائمة في بريطانيا التوقيع على العريضة".

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