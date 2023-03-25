عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

شكوك في بلغاريا حول عمل فني للرسام جاكسون بولوك

صدى البلد

فتحت بلغاريا تحقيقاً في لوحة مجهولة قد تكون من أعمال الرسام الأميركي جاكسون بولوك (1912-1956)، في قضية غامضة أثارت اهتماماً واسعاً في البلاد خلال اليومين الأخيرين.

وقالت النيابة العامة إن اللوحة "تحمل إهداءً لنجمة هوليوود لورين باكال، صديقة الرسام، وذلك بمناسبة عيد ميلادها الخامس والعشرين، في 16 سبتمبر 1949".

وثمة عنصر آخر لافت يتمثّل في توقيع الديكتاتور الروماني السابق نيكولاي تشاوشيسكو على ظهر اللوحة، "ما يشير إلى أنها كانت جزءاً من مجموعته الفنية، وفق ما أكدت الحكومة البلغارية".

مسرح 23 يوليو بالمحلة يحتفل بيوم المرأة العالمي وعيد الأم

مجسمات وعروض فنية بفعاليات قصور الثقافة لأطفال "معا" بديل العشوائيات

خلال ندوة بثقافة بورسعيد.. تعزيز دور الفتاة في الجمهورية الجديدة

بعد إعادتها إلى اليونان.. تفاصيل مدهشة عن أغلى عملة ذهبية في العالم

«أقنعة باكثير».. كتاب جديد لـ أحمد إبراهيم الشريف

الأعلى للثقافة يكرم الفائزين في مسابقة لجنة المسرح

ذكرتها الأساطير وتعود للقرن السادس|لغز اكتشاف أقدم مدينة لصيد اللؤلؤ في الخليج..تفاصيل

وسيم السيسي يكشف مفاجأة قد تعيد كتابة التاريخ.. هل صام المصريون القدماء؟

عرفوا التوحيد|وسيم السيسي يحل اللغز .. هل عبد الفراعنة الأوثان؟

وُجدت داخل مطبخ وبحث عنها العالم طيلة 400عام.. العثور على لوحة غامضة ببريطانيا|تفاصيل

اليونان وبلغاريا

 

اللوحة القماشية التي اكتُشفت في شقّة في صوفيا الشهر الماضي، موقّعة من الفنان لكنّها غير مدرجة في السجلات الفنية ضمن أعماله. ويبدو أنه تم الاحتفاظ بها في اليونان لسنوات عدة، قبل تهريبها إلى بلغاريا بهدف بيعها في الخارج.

وتحدث وزير الداخلية البلغاري إيفان ديميرجيف في مقابلة مع قناة "بي تي في" عن "أصالة شبه مؤكدة للوحة".

وبحسب رأي خبراء، فإن اللوحة "تستجيب بأسلوبها وتقنياتها الفنية للخصائص الجمالية التي تتميّز بها أعمال بولوك، خلال الفترة الممتدة بين عامي 1945 و 1950".

 

مئة مليون دولار

 

وقالت نائبة المدعي العام في صوفيا ديسلافا بيتروفا "إن تحليل التركيب الكيميائي للألوان (خطوط متداخلة باللونين الأحمر والأسود على خلفية ذهبية)، كشف عن أوجه تشابه مع لوحات أخرى".

وأوضحت فيسيلا رادويفا من المتحف الوطني للفنون الجميلة أن "مئات الرسامين في ذلك الوقت، ومزوّري الأعمال الفنية أيضاً، استخدموا هذه الألوان".

أضافت: "أعطينا رأينا من دون الإدلاء بأي تعليق بشأن أصالة العمل، لأن بلغاريا لا تضمّ أي مجموعة عامة للفنان، بما يتيح لأخصائيين الجزم بصورة نهائية".

وقالت مصادر فنية إنه في حال التأكد من توقيع بولوك فعلاً، فقد تصل قيمة هذا العمل إلى 100 مليون دولار، اعتماداً على التصنيف الحالي للفنان وفق السلطات التي تؤكد حيازتها حقوق اللوحة.

ولم تقدّم الشرطة اليونانية ونظيرتها الأوروبية (يوروبول)، اللتان شاركتا في عملية الاستحواذ على العمل، أي تفاصيل حول الملف.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير عاجل| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات القادمة

مسلسل هبوط الذهب .. سعر جرام عيار 21 اليوم السبت 25-3-2023

الزمالك اليوم.. هزم يد الأهلي وكاف يزف بشرى إفريقية وتجهيز بديل فتوح

هبوط الذهب 110 جنيهات.. سعر جرام عيار 21 اليوم السبت 25 - 3 - 2023

العامري فاروق يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن مباراة الهلال السوداني

أمطار رعدية مستمرة.. الأرصاد تصدم المواطنين عن طقس الساعات المقبلة

أزمة كبيرة.. الأهلي يستفز الهلال قبل المواجهة الحاسمة في دوري أبطال إفريقيا

وكالة الفضاء الأوروبية: كويكب قادر على إنهاء العالم يمر قرب الأرض اليوم

موضوعات متعلقة

مسرح 23 يوليو بالمحلة يحتفل بيوم المرأة العالمي وعيد الأم

مجسمات وعروض فنية بفعاليات قصور الثقافة لأطفال "معا" بديل العشوائيات

خلال ندوة بثقافة بورسعيد.. تعزيز دور الفتاة في الجمهورية الجديدة

بعد إعادتها إلى اليونان.. تفاصيل مدهشة عن أغلى عملة ذهبية في العالم

«أقنعة باكثير».. كتاب جديد لـ أحمد إبراهيم الشريف

الأعلى للثقافة يكرم الفائزين في مسابقة لجنة المسرح

ذكرتها الأساطير وتعود للقرن السادس|لغز اكتشاف أقدم مدينة لصيد اللؤلؤ في الخليج..تفاصيل

وسيم السيسي يكشف مفاجأة قد تعيد كتابة التاريخ.. هل صام المصريون القدماء؟

ترشيحاتنا

موائد إفطار وتوزيع وجبات ومواد غذائية وبطاطين.. رمضان أحلى في الدقهلية

بايدن: الصين لم ترسل أسلحة عسكرية إلى روسيا

مفاجأة عن رحيل لاعب الأهلي لـ الدوري الإنجليزي

مدرب منتخب مالاوي: ليس لدي خطة لإيقاف محمد صلاح

سقط عليه السقف.. مصرع صيدلي أسفل عقار بالعطارين وسط الإسكندرية

أفضل السنن في شهر رمضان.. اثنتان وقت السحور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكلات رمضان مصرية.. أفكار سريعة وشهية فى جدول إفطار 30 يوما

غضب بسبب قتل أحمد السقا لـ ثعبان .. ومتابعون: يستحق المحاكمة

نصائح تساعد المدخنين على الإقلاع عن السجائر في الصيام

حقيقة صور القبض على دونالد ترامب بسبب اغتصاب إمرأة

فيديو

34 زلزالا تضرب دولة عربية.. وكارثة جديدة في تركيا | فيديو

ميدو يكشف سر استمرار شيكابالا في الملاعب ويكشف مفاجأة عن رمضان صبحي/فيديوجراف

زكاة الفطر 2023.. اعرف قيمتها ولمن تعطى| فيديو

انتشار مرض غامض في أمريكا ليس له علاج.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

أبدأ بنفسك أولًا.. العالم يتغير حولك

كواعب البراهمي

وداعا أبلة فضيلة

نجاة عبد الرحمن

البجعة السوداء والاقتصاد العالمي

أحمد نجم

صيام الضمير وتهذيب النفس

مديحة عاشور

ما بعد عيد الأم

هند عصام

أمي.. وكفى

عبد المعطى أحمد

انتصارات وفتوحات شهر الصيام

د.هادي التونسي

ابدع شيئا

اﻟﻤﺰﻳﺪ