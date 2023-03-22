وُجدت داخل مطبخ وبحث عنها العالم طيلة 400عام.. العثور على لوحة غامضة ببريطانيا|تفاصيل

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رئيس التحرير
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ثقافة

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اللوحة المكتشفة بإنجلترا
اللوحة المكتشفة بإنجلترا

داخل شارع Micklegate، وهو شارع في مدينة يورك شمال إنجلترا القديمة، اكتشف المقاولون لوحة جدارية خلف جدار أثناء تركيب خزانات جديدة في شقة كجزء من مشروع تجديد، وفقًا لشبكة CNN.

 

ثم فعلوا ما سيفعله أي مقاول مسؤول - التقط صورة، والاتصال بالعميل، قالوا له، "هل تعلم أن هناك لوحة خلف هنا؟" وبالطبع.

 

وقال التقرير إن مالك الشقة، لوك بودوورث، "أصيب بخيبة أمل" لأن المقاولين استعادوا اللوحة الغامضة، لكنهم "اشتبهوا في أن قطعة الألواح الخشبية المماثلة على الجانب الآخر من منطقة المعيشة ذات المخطط المفتوح ربما تخفي شيئًا ما أيضًا.

 

وقال بودوورث لشبكة سي إن إن إن المشهد يظهر رجلاً في قفص يجره ملاك ورجل آخر في عربة بيضاء "يبدو أنه يركب إلى ملكوت السماوات.

 

وبعد الاكتشاف اتصلت Budworth بـHistoric England، وهي مؤسسة عامة، وفقًا لموقعها على الويب، تعتني بالبيئة التاريخية لإنجلترا.

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أمر غير مسبوق

 

وقال بودوورث لـ ARTnews: "كانت هذه مفاجأة كاملة وكاملة". "علمت أننا نعيش في مبنى قديم (حوالي عام 1747) في شارع قديم (العصر الروماني تقريبًا) وداخل أسوار مدينة قديمة، لذلك لم يكن هذا أمر غير مسبوق تمامًا، ولكن لدينا تاريخ كهذا داخل الشقة كانت صدمة هائلة .

 

زارت شركة Historic England الشقة لمسح وتوثيق اللوحات، ثم نقلت الصور إلى قسم الحفاظ على طلاء الجدران في معهد كورتولد للفنون في لندن. 

 

كما نصحوا Budworth وشريكته Hazel Mooney باستعادة اللوحة الجدارية "من أجل الحفاظ عليها"، وأعطوا الزوجين نسخة طبق الأصل من العمل بالحجم الطبيعي.

 

أعمال التنقيب 

 

وقرر بودوورث، والذي يعمل محلل بيانات بحثية في جامعة ليدز، القيام ببعض التنقيب وعلم أن كلا العملين يحتويان على مشاهد من Emblems، وهو كتاب نُشر لأول مرة في عام 1635، كتبه الشاعر فرانسيس كوارليس.

 

وقال بودوورث لشبكة CNN إنه علم من خلال بحث على الإنترنت أن العمل الفني قد تم تنفيذه على جدار مبنى كان مرتبطًا به في السابق، لكنه لم يعد موجودًا. وفقًا لـ Historic England، تم عمل الأعمال بين عام 1635 عندما تم نشرها لأول مرة.

 

خطوات تالية 

 

ووفقًا لبودوورث، منذ أن تم الإبلاغ عن القصة لأول مرة قام خبير ترميم من جامعة كوليدج لندن بتقديم عرض مبدئي للمساعدة في كتابة تقرير حول اللوحات المكتشفة حديثًا وتقديم المزيد من النصائح حول الخطوات التالية.

لوحة لوحة جدارية لوحة غامضة بإنجلترا جامعة كوليدج لندن العصر الروماني

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