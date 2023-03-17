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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

هشام عطوة: متابعة دورية لسرعة إنجاز أعمال التطوير بمواقع قصور الثقافة

صدى البلد

قال الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، إن جولات المتابعة لأعمال التطوير بمواقع الهيئة مستمرة بشكل دوري لسرعة إنجازها لتكون جاهزة لتأدية الخدمات الثقافية والفنية بأعلى مستوى للجمهور في المحافظات كافة.

جاء هذا خلال لقاء اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، برئيس الهيئة، أمس الخميس، بحضور نجوى أحمد مدير عام ثقافة أسوان، والمهندسة رانيا فائق مسئول متابعة المشروعات، حيث دار اللقاء حول آليات الإسراع بتنفيذ أعمال التطوير ورفع كفاءة قصر ثقافة أسوان ومسرح فوزي فوزي وكذلك الاستغلال الأمثل لهما والاستفادة منهما، وإجراء تعديلات في التصميمات بما يتناسب مع الهوية البصرية، في ضوء توجيهات د. نيفين الكيلاني وزير الثقافة خلال زيارتها للمحافظة مطلع الشهر الحالي، كما شهد اللقاء بحث ترتيبات تنفيذ برنامج ليالي رمضان الثقافية والفنية بالمحافظة.

وعقب اللقاء قام رئيس الهيئة بجولة تفقدية لأعمال التطوير ورفع الكفاءة بالموقعين، وكذلك زيارة لمعاينة حديقة الشيراتون المقرر تنفيذ فعاليات رمضان بها.

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أهمية كبرى

 

قصر ثقافة أسوان، ومسرح فوزي فوزي، يمثلان أهمية كبرى لأبناء أسوان، ويستيضفا كثيرا من الفعاليات الثقافية الدولية والمحلية بشكل رئيسي، وتجرى لهما أعمال تطوير ورفع كفاءة شاملة، حيث تبلغ مساحة القصر 3500م2 ويحتوي على الدور الأرضي وبه قاعة معارض، قاعة موسيقى، قاعة كبار الزوار، المرسم، والدور الأول وبه مكتبة الطفل، ستوديو، نادي المرأة، المكتبة العامة، نادي تكنولوجيا المعلومات، الدور الثاني وبه استراحات، كافتيريا، بالإضافة الى مسرح يسع 500 كرسي، أما مسرح فوزي فوزي بكورنيش أسوان فيقع على مساحة 2250م وبه 1250 كرسي، ويحتوي كذلك على غرف ملابس، وقاعات للأنشطة منها، تكنولوجيا للمعلومات وقاعة فنون تشكيلية وقاعة كبار الزوار.

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