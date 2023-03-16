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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

ندوة شعرية تنتقد غزو أوكرانيا تقود 3 شبان روس إلى المحكمة|تفاصيل

صدى البلد

يواجه ثلاثة شبان روس اعتقلوا لمشاركتهم في تلاوة قصائد تنتقد غزو أوكرانيا عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 أعوام، وفق ما أفاد محام لوكالة "فرانس برس".

واعتقلت السلطات الروسية أرتيوم قمر الدين وإيجور شتوفبا ونيكولاي داينيكو في سبتمبر من العام الماضي بعد مشاركتهم في أمسية شعرية في ساحة يتجمع فيها المعارضون في موسكو منذ الحقبة السوفياتية.

وقال ليونيد سولوفيوف محامي قمر الدين لوكالة "فرانس برس"، إن الشبان اتهموا بتوجيه "دعوات علنية لارتكاب أنشطة ضد أمن الدولة".

وأضاف المحامي أن هذه هي المرة الأولى التي ترفع فيها قضية بناء على اتهامات من هذا النوع.

كما وجهت إليهم تهمة "التحريض على الكراهية"، وفي حال إدانتهم لفت المحامي إلى أن عقوبة كل واحد منهم قد تصل إلى قضاء 10 أعوام في السجن. 

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تشريعات جديدة 

 

وخلال الندوة، تلا قمر الدين قصيدة بعنوان "اقتلني، يا رجل الميليشيا"، في إشارة إلى الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا، وفي اليوم التالي، تم القبض على قمر الدين بعد تفتيش شقته حيث يعيش مع صديقته.

وكانت صديقته ألكسندرا بوبوفا قد أفادت لوكالة "فرانس برس" في نوفمبر 2022 أن ضباط الشرطة عاملوها بعنف خلال تفتيش المنزل وهددوا باغتصابها.

ومنذ غزو أوكرانيا قبل أكثر من عام، كثفت روسيا جهودها للقضاء على أي معارضة وسنّت تشريعات جديدة لإسكات المنتقدين.

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