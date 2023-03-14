بحضور سلطان القاسمي.. افتتاح أيام الشارقة المسرحية

شهد الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مساء أمس، افتتاح الدورة الثانية والثلاثين من أيام الشارقة المسرحية التي تنظمها دائرة الثقافة، وذلك في قصر الثقافة بالشارقة.



وتتنافس ثمانية عروض على جوائز أيام الشارقة المسرحية هذا العام التي تستمر حتى 20 مارس الجاري، بمشاركة 14 عرضاً مسرحياً من مختلف الجمعيات والفرق المسرحية بالدولة، بما فيها العروض المختارة، إلى جانب مشاركة واسعة في البرنامج المصاحب للعروض من الفنانين والباحثين المسرحيين من مختلف أنحاء الوطن العربي.



جائزة الشارقة للإبداع المسرحي العربي

وكرم صاحب السمو حاكم الشارقة الفنان البحريني محمد ياسين بـ«جائزة الشارقة للإبداع المسرحي العربي» في دورتها السادسة عشرة، والفنان الإماراتي عادل إبراهيم بن سيفان بـ«جائزة الشخصية المحلية المكرمة» لهذه الدورة.

كما كرم سموه الفائز بـ«جائزة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لأفضل عمل مسرحي عربي 2022».



وتابع صاحب السمو حاكم الشارقة، والحضور عرضين مرئيين، تضمن الأول سيرة الفنان محمد ياسين وأعماله ومساهماته المتنوعة في المسرح البحريني والعربي، وعرض الثاني سيرة الفنان عادل بن سيفان والأدوار الكبيرة له كأحد المبدعين الإماراتيين المتميزين في مجال العمل المسرحي.



وجرى، خلال الحفل، إعلان أسماء لجنة التحكيم للدورة الثانية والثلاثين من أيام الشارقة المسرحية، والتي ضمت كلاً من الدكتور مشهور مصطفى من لبنان رئيساً للجنة، ووليد الزعابي من الإمارات، ومحمد خير الرفاعي من الأردن، والمخرج عادل حسان ورشا عبدالمنعم من مصر.