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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

علماء الآثار في حيرة.. اكتشاف مدرج روماني غامض بقرطبة الإسبانية

خلال الكشف عن المدرج
خلال الكشف عن المدرج الأثري

اكتشف علماء الآثار مدرجًا رومانيًا أثناء التنقيب في مدينة أتيغوا الرومانية الواقعة في بلدية قرطبة بإسبانيا.

يعود تاريخ الاحتلال المبكر لأتيغوا إلى العصر الحجري النحاسي، مع ظهور مستوطنة رئيسية حول القرنين الثامن والسابع قبل الميلاد، وهي تتكون من مساكن ذات مخطط متعامد يحميها جدار خارجي، فقد وقف سكان المدينة إلى جانب بومبي خلال حرب قيصر الأهلية في أواخر عصر الجمهورية، مما أدى إلى محاصرة الجيش القيصري للمدينة في عام 45 قبل الميلاد.

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مدرج روماني


وكشفت الحفريات الأخيرة في أتيغوا عن بقايا مدرج روماني، وهو ثاني مدرج يتم اكتشافه داخل منطقة المدينة، ويبلغ قطر المدرج 44 مترًا فقط، مع ساحة مركزية يبلغ طولها حوالي 27 مترًا، مما يجعلها واحدة من أصغر المدرجات التي تم العثور عليها من العالم الروماني.

ويشير التأريخ الأولي إلى أن المدرج  شيد خلال القرن الأول الميلادي، لكنه ظل قيد الاستخدام لمدة قرنين تقريبًا حتى تم التخلي عنه.

وتم الإعلان عن مجمع Ategua كنصب تذكاري وطني في عام 1982 وأصلًا ذا أهمية ثقافية كمنطقة أثرية في عام 2004.

مدرج روماني قرطبة عصر الجمهورية نصب تذكاري مدينة أتيغوا

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