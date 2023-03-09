بعد 4 سنوات من التوقف.. انطلاق معرض أربيل الدولي للكتاب

انطلق معرض أربيل الدولي للكتاب في إقليم كردستان العراق، الأربعاء، في دورته الـ 15 تحت شعار "حاضر وحضارة" بمشاركة أكثر من 350 دار نشر من 18 دولة.

مراسم افتتاح معرض أربيل

حضرت مراسم الافتتاح ممثلة الأمم المتحدة في العراق جنين هينيس بلاسخارت، وعدد من المسؤولين في مقدمتهم رئيس الإقليم السابق مسعود برزاني.

ومن أبرز ضيوف المعرض هذا العام الأكاديمي والروائي التونسي شكري المبخوت، والصحفي المصري إبراهيم عيسى، والكاتب السوري هاشم صالح، والروائية الإماراتية ريم الكمالي.

ويمتد المعرض، الذي تنظمه مؤسسة "المدى للإعلام والثقافة والفنون" حتى 18 مارس، ببرنامج فعاليات يشمل 9 ندوات يومية، إضافة إلى جلسات حوارية ومعارض فنية وأمسيات شعرية وحفلات فنية.

وكانت آخر دورة للمعرض أقيمت في عام 2019، قبل أن يتوقف بسبب تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا.