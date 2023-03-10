أدلة أثرية جديدة تكشف أسرارًا عن ثورة المصريين الكبرى ضد البطالمة

مؤخرًا تم العثور على أدلة نادرة داخل مدينة رشيد، تشير إلى التمرد المستمر منذ عقود ضد الحكم اليوناني المقدوني، والمذكور على حجر رشيد، الذي تم العثور عليه في مدينة رشيد بشمال الدلتا في مصر.

وكشفت الحفريات في تل التيماي، عن دمار واسع النطاق حدث خلال الثورة الكبرى، التي حدثت من 207 إلى 184 قبل الميلاد.

كشف مدينة رشيد الأثري

حجر رشيد.. أدلة جديدة

ويقول جاي سيلفرشتاين من جامعة نوتنغهام ترنت بالمملكة المتحدة، أحد المؤلفين الرئيسيين للورقة البحثية التي نُشرت في مجلة علم الآثار الميدانية: "الأدلة الأثرية من الثورة نادرة جدًا، فهناك بالطبع عدد من المراسيم والنقوش، مثل حجر رشيد، وبعض الروايات التاريخية، وبعض البرديات ذات المراجع غير المباشرة، ولكن عندما يتعلق الأمر بالعثور على الأماكن التي يلتقي فيها السيف بالعظم، على حد علمي، فهذا هو أول ما يتم التعرف عليه.

رشيد.. جثث متناثرة

وعلى مدار عدة سنوات، اكتشف الفريق بقايا مبان محترقة وأسلحة وحجارة ألقيت بواسطة محرك حصار وعملات معدنية مخبأة تحت أرضية منزل وتمثال إلهي محطم بالقرب من معبد وجثث غير مدفونة متناثرة بين الأنقاض أو ملقاة في أكوام من الأنقاض والنفايات.

استبسال ومقاومة

وتم اكتشاف الهيكل العظمي لشاب وساقاه تخرج من فرن كبير، حيث ربما كان يأمل في الاختباء من مهاجميه، ويبدو أن رجلًا في الخمسينيات من عمره، ظهرت جروحه في وقت سابق، قد مات وهو يدافع عن نفسه، وربما أيضًا يكون قد تحلل وهو جالس في وضع مستقيم.

ثورة كبرى

ومن خلال فحص الفخار والعملات، قام الفريق بتأريخ الدمار إلى الثورة الكبرى، عندما حاول المصريون، لكنهم فشلوا، في تحرير أنفسهم من الحكم البطلمي - سلالة الملوك اليونانيين المقدونيين التي بدأت بعد أن غزا الإسكندر الأكبر مصر وانتهى بـ كليوباترا السابعة.

فهم جديد

ويقول سيلفرشتاين: "لقد فتحنا بابًا جديدًا لفهمنا للاستعمار الهلنستي، ومقاومة السكان الأصليين، وآليات السيطرة بما في ذلك وحشية حكم الأسرة المقدونية في مصر، فقد عانت العديد من المدن الأخرى من مصير مماثل لمصير ثفهممويس وآمل أن يساعد هذا الاكتشاف في توسيع نطاق فهمنا الأثري لهذه الأحداث".

موقع الكشف الأثري بمدينة رشيد

دور مصر الحاسم

جعل هذا الاكتشاف سيلفرشتاين يعيد النظر في مدى أهمية أحداث التمرد في تطور العالم الغربي، فقد لعبت مصر الهلنستية دورًا حاسمًا في مسار التاريخ وحصن القوة الإمبراطورية الرومانية.