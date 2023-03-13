عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

أحد أهم الروائيين الأمريكيين.. إصابة الكاتب بول أوستر بمرض السرطان| تفاصيل

صدى البلد

أعلنت زوجة الكاتب الأميركي بول أوستر أن صاحب "ابتكار العزلة"، الذي اشتهر بشخصياته الهامشية التائهة في الحياة، وبرواياته عن نيويورك، مصاب بالسرطان.

 

وأفادت سيري هستفيت، وهي أيضاً كاتبة على منصّة “إنستجرام”، أن الروائي البالغ من العمر 76 عاماً، يعالج حالياً في مركز Memorial sloan kettering للسرطان في نيويورك.

 

وكتبت على صفحتها: "تمّ تشخيص إصابة زوجي بالسرطان في ديسمبر، بعدما كان مريضاً لعدة أشهر قبل ذلك".

 

وأضافت: "أعيش الآن في مكان أسمّيه بلاد السرطان".

 

وقالت هستفيت: "اجتاز الكثيرون حدود هذا المكان، سواء لأنهم مرضى أو كانوا كذلك، أو لأن أحد أحبّائهم، طفل أو زوج أو صديق، كان مصاباً بالسرطان".

 

ولم توضح الزوجة نوع السرطان الذي يعاني منه بول أوستر، وقالت: "العيش مع شخص مصاب بالسرطان يتعرّض لرشقات من العلاج الكيميائي والعلاج المناعي هو مغامرة في الحميمية والتباعد، وليس من السهل دائماً السير على هذا الحبل المشدود".

علماء الآثار في حيرة.. اكتشاف مدرج روماني غامض بقرطبة الإسبانية

تأريخ وتوثيق جديد .. العثور على كنز في هولندا | شاهد

«قصور الثقافة»: دفعة الوادي الجديد ستكون ختام المرحلة الثانية من «ابدأ حلمك»

أدلة أثرية جديدة تكشف أسرارًا عن ثورة المصريين الكبرى ضد البطالمة

عاشت بين الديناصورات .. فك لغز العثور على سمك مفترس في الأرجنتين

يوسف زيدان يعلن صدور الطبعة الفرنسية من كتاب الدين والعنف| تفاصيل

الفاتيكان يعيد منحوتات رخامية من البارثينون إلى اليونان| تفاصيل

لأول مرة في تاريخ المسابقة .. العمانية عائشة السيفي تتوج بجائزة أميرة الشعراء

بعد 4 سنوات من التوقف.. انطلاق معرض أربيل الدولي للكتاب

عُقب سيجارة أحرقها.. تعرف على موعد افتتاح كاتدرائية نوتردام للزوار|تفاصيل

سيرة بول أوستر

 

يعدّ بول أوستر أحد  أهم الروائيين الأميركيين في العصر الحالي، وقد تُرجمت أعماله إلى أكثر من 40 لغة، وتحوّل بعضها إلى نصوص سينمائية، وقصص مصوّرة ومسرحيات وأغاني.

وعُرف عام 1982 بروايته "ابتكار العزلة"، وهي أشبه بسيرة ذاتية يحاول فيها استيضاح ملامح شخصية والده، وحقّق شهرة عالمية من روايته "ثلاثيّة نيويورك" (1983)، وهي من نوع الرواية البوليسية.

في روايته "في بلاد الأشياء الأخيرة" كتب بول أوستر: "يجب أن تفهم كيف هي الحال معي الآن. أتحرّك، وأتنفس ما يهبني إياه الهواء، آكل أقل ما في وسعي، لا يهمّ البتة ما يقوله الآخرون، الاعتبار الأوحد هو البقاء واقفاً على قدميك".

بول أوستر إصابة الكاتب بول أوستر بمرض السرطان نيويورك انستجرام بلاد السرطان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الغد.. فيديو

بداية النهاية لـ الأخضر.. مفاجأة مدوية بشأن أسعار الدولار الأمريكي

كلام غير دقيق.. الري تفجر مفاجأة عن شق نهر صناعي في الصحراء

مفاجأة صادمة بشأن قائمة مسروقات فيلا محمد صلاح|تفاصيل

6 آلاف جنيه دفعة واحدة|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الحديد والأسمنت الآن

من أجل الأهلي| ناقد رياضي يفجر مفاجأة حول مباراة صن داونز والهلال

مهيب عبد الهادي يفجر مفاجأة بشأن كولر بعد الخسارة من صن داونز

الأرصاد: سيول وأمطار غزيرة تضرب هذه المناطق خلال ساعات.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

علماء الآثار في حيرة.. اكتشاف مدرج روماني غامض بقرطبة الإسبانية

تأريخ وتوثيق جديد .. العثور على كنز في هولندا | شاهد

«قصور الثقافة»: دفعة الوادي الجديد ستكون ختام المرحلة الثانية من «ابدأ حلمك»

أدلة أثرية جديدة تكشف أسرارًا عن ثورة المصريين الكبرى ضد البطالمة

عاشت بين الديناصورات .. فك لغز العثور على سمك مفترس في الأرجنتين

يوسف زيدان يعلن صدور الطبعة الفرنسية من كتاب الدين والعنف| تفاصيل

الفاتيكان يعيد منحوتات رخامية من البارثينون إلى اليونان| تفاصيل

لأول مرة في تاريخ المسابقة .. العمانية عائشة السيفي تتوج بجائزة أميرة الشعراء

ترشيحاتنا

سعر جوال Samsung Galaxy S23 في قطر

سعر شيفروليه بليزر موديل 2023 في السعودية .. صور

بنص التمن .. الحكومة توفر لحوم ودواجن وأسماك بمنافذ التموين

ما هو أحب أنواع الصيام.. وهل يشترط السحور لصحته؟| علي جمعة يجيب

بدون مسكنات.. أسرع طرق للتقليل من تقليل الألم والتشنجات العضلية

أحد أهم الروائيين الأمريكيين.. إصابة الكاتب بول أوستر بمرض السرطان| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خس النص.. أمريكي يخسر 165 كيلوجرام من وزنه بالدايت| ما قصته؟

في عيد ميلادها الـ 51.. هيفاء وهبي تثير جدلا بفستان ملفت

جسمه بيتاكل.. مأساة شاب بورسعيدي أصيب بمرض بورغر النادر

مالالا يوسف بالحجاب على سجادة الأوسكار وأريانا ديبوز تلفت الأنظار.. شاهد

فيديو

الموعد اقترب وهذا الدليل.. العالم الهولندي يؤكد وقوع زلزال مدمر في مارس

درع أحسن لاعب وكوتشيهات وملابس.. تعرف على مسروقات فيلا محمد صلاح بالتجمع

طلاق وشيك.. نضال الأحمدية تكشف تطورات أزمة شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب "فيديوجراف"

مستخدم غامض لوسائل التواصل يحذر من أحداث كارثية خلال 2023.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

‏ ألم تكتفِ يا صلاح!!

نجلاء الراوي

التشهير والمرض النفسي على مواقع التواصل

جاسم مرزوق بودي

حدثتني سارة عن .. السعوديات

إلهام أبو الفتح

موعدنا الجمعة القادم

نهال علام

ماذا تريد النساء ؟

دينا يحيى

دينا يحيى تكتب.. القانون لا يحمي المغفلين

عبد القادر عبدالله سليم

الاحتفال بيوم الشهيد

د. صفوت عمارة

يوم الشهيد.. رجال ضحوا بحياتهم لبقاء الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ