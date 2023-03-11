«قصور الثقافة»: دفعة الوادي الجديد ستكون ختام المرحلة الثانية من «ابدأ حلمك»

قال الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، إن محافظة الوادي الجديد التي تم إعلانها عاصمة للثقافة المصرية لعام 2023، خلال المؤتمر العام لأدباء مصر في دورته الخامسة والثلاثين، ستشهد تنفيذ فعاليات مشروع "ابدأ حلمك" لاكتشاف ورعاية الممثل الشامل من أبناء المحافظة.

وأضاف رئيس الهيئة: دفعة محافظة الوادي الجديد ستكون ختام المرحلة الثانية من ابدأ حلمك وبها يصل عدد المحافظات التي نفذ بها المشروع إلى ثماني محافظات، واعتبارا من يوليو القادم تعلن المرحلة الثالثة في محافظات أخرى، في ضوء استراتيجية العدالة الثقافية لوزارة الثقافة.

دفعة ابدأ حلمك

وكانت الهيئة قد احتفلت بتخريج دفعة "ابدأ حلمك" بمحافظة كفر الشيخ، مساء أمس الأول، على مسرح المركز الثقافي بكفر الشيخ، واعتمادها رسميا فرقة مسرحية نوعية، وذلك بحضور العديد من قيادات قصور الثقافة ومحافظة كفر الشيخ ولفيف من المبدعين والنقاد والإعلاميين وأبناء وشباب المحافظة، وسط تفاعل وإقبال كبير من جمهور الحضور بالمسرح، حيث قرر رئيس الهيئة استمرار العرض على مسرح المركز الثقافي لمدة ثلاث ليال أخرى تنتهي غدا الأحد.

مشروع "ابدأ حلمك" أحد أهم المشروعات الفنية التي تنفذها قصور الثقافة ويهدف إلى تدريب شباب المحافظات وإعداد الممثل الشامل، على فنون المسرح، كما يسعى إلى تعليم المشاركين مهارات التمثيل والارتجال والكتابة وعناصر صناعة الصورة للوصول إلى تقديم عروض مسرحية ذات طبيعة إنتاجية مختلفة، وشهدت المرحلة الأولى تخرج دفعات محافظات أسيوط والفيوم والشرقية، والمرحلة الثانية محافظات بورسعيد وبني سويف والجيزة وكفر الشيخ، وتم اعتماد فرق هذه المحافظات فرقا مسرحية نوعية.