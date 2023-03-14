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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

لغز عثور السلطات الأمريكية على قطعة أثرية مصرية عمرها 3000 عام| تفاصيل

القطعة الأثرية التي
القطعة الأثرية التي تم العثور عليها

صادر عملاء فيدراليون، مؤخرًا، قطعة أثرية مصرية عمرها آلاف السنين، في ممفيس، تم استيرادها من أوروبا.

وقالت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، إنها اعترضت شحنة غطاء كانوبي جنائزي والذي يبلغ عمره 3000 عام حيث سمي على اسم الإله إمستي.

وتقول الوكالة: إن العنصر تم إرساله من تاجر إلى مشترٍ خاص في الولايات المتحدة، واستعانت السلطات بالخبراء في معهد جامعة ممفيس للفنون والآثار المصرية؛ لتحديد أصول القطعة الأثرية. 

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من هو الإله إمستي؟

وتقول الوكالة إن الغطاء قد تم نحته على الأرجح في الفترة بين عام 1069 قبل الميلاد، 653 قبل الميلاد، حيث تم نحت الغطاء، بحجم لم تكشف عنه السلطات، لتصوير رأس الإله الجنائزي إمستي، الذي يتمثل دوره في الأساطير المصرية في حماية كبد شخص متوفى.

وقال مسؤولو الجمارك: إن القطعة الأثرية محمية بموجب معاهدات ثنائية حول استيراد المواد الأثرية.

وصادرت السلطات، القطعة الأثرية، بموجب اتفاقية قانون تنفيذ الممتلكات الثقافية لعام 1983.

ووفقًا لبيان المكتب، قدم الشاحن، الذي لم يتم الكشف عن هويته ومكانه، بيانات "متناقضة" بشأن قيمة العنصر، حيث تم الاستيلاء عليها لاحقًا وتسليمها إلى تحقيقات الأمن الداخلي لمزيد من الفحص.

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