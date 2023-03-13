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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بعد رحلة عطاء طويلة.. وفاة الأديب الفرنسي ميشال بيرامور عن عمر 101 عام

الأديب الفرنسي ميشال
الأديب الفرنسي ميشال بيرامور

توفي عن مئة وعام الكاتب الفرنسي ميشال بيرامور الذي يعتبر شخصية بارزة في مجال تأليف الروايات التاريخية، وتضم مسيرته أكثر من 100 كتاب، حسبما أعلنت دار نشر "كالمان-ليفي".

 

وغرّدت دار النشر الفرنسية "غيّب الموت شخصية بارزة في مجال الأدب، حيث وأشارت إلى أنّ بيرامور "هو معلّم الرواية التاريخية، وتولّى تأليف أكثر من 100 كتاب"، مضيفةً أنّه نشر حديثاً "رواية إنفانتير أفان فيرموتور (Inventaire avant fermeture) ونال جائزة عن مجمل أعماله".

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ميشيل بيرامور.. مسيرة طويلة 

وخلال ثمانينات القرن الماضي، أسس ميشال بيرامور مع صديقيه كلود ميشليه ودينيس تيليناك مدرسة بريف التي تمثل حركة أدبية تُعنى بالرواية الشعبية خلال القرن التاسع عشر.

كذلك، يُعتبر ميشال بيرامور من مؤسسي معرض كتاب بريف الذي يُقام في جنوب غرب فرنسا، وأصبح حدثاً أدبياً بارزا.

وتشكل معظم أعمال ميشال بيرامور، روايات تاريخية بينها "لورانج دو نويل" (L'Orange de Noel)، و"لا باسيون كاثار" (La Passion cathare)، و"لي بريزونييه دو كابريرا" (Les Prisonniers de Cabrera)، و"لي رومان دي كرواساد" (Le Roman des Croisades)، بالإضافة إلى سير ذاتية كتبها عن شخصيات شهيرة بينها هنري الرابع ونابليون بونابارت والممثلة سارة برنار.

وتُرجمت أعمال ميشال بيرامور الذي ألّف كتباً موجهة إلى الأطفال أيضاً، إلى 15 لغة.

ميشال بيرامور وفاة الأديب الفرنسي ميشال بيرامور L Orange de Noel فرنسا Inventaire avant fermeture سارة برنار

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