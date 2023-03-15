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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

برامج وأنشطة متنوعة لأطفال "أهل مصر" بقصر ثقافة روض الفرج

صدى البلد

استقبل قصر ثقافة روض الفرج، مساء أمس الثلاثاء، أطفال المحافظات الحدودية والقاهرة، لبدء برنامج الورش الفنية والثقافية ضمن فعاليات مشروع "أهل مصر" الذي تقيمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، في الفترة من ١٤ إلى ٢١ مارس الحالي.

تناولت الورش المقدمة للأطفال أكثر من جانب سواء كان ثقافيا أو فنيا، وبدأت بورشة الموائد المستديرة للأديب فؤاد مرسي الذى تحدث عن طرق التفكير العلمي السليم والتدريب عليها، وذلك من خلال التطبيق على المشكلات التى تواجه الإنسان في حياته، حيث ناقش مع الأطفال أسس التفكير السليم وكيفية إعداد أوراق مناقشة موضوع ما فى إطار ما يعرف بالمائدة المستديرة، بحيث يساهم كل طرف في حل المشكلة.

تحدث الشاعر مدحت العيسوي مع الأطفال عن كيفية إلقاء الشعر ومفهومه وأهم الشعراء في الوطن العربي، كما شرحت الكاتبة ابتسام أبو الدهب في ورشة "الصحفي الصغير" مفهوم الإعلام وأهميته ودور الصحفي في نقل الخبر بحيادية وشرحت مفهوم الحيادية فى نقل الخبر.

وبعنوان "مصر الحضارة " تناولت الفنانة سهام محمد في حديثها مشاهد من تاريخ مصر وحضارتها وأشهر الملوك الذين حكموها، ومعالمها الشهيرة مثل معبد أبو سمبل، الأهرامات، وكذلك تاريخ الكتابة وفن التحنيط والإنجازات العلمية فى الفلك والهندسة والفنون، بينما تناولت الكاتبة إيمان شوكت في ورشة "الحكواتي" حكايات مصر المحروسة من بوابات ومآذن تحمل حكايات من أسسوها.

في مجال ورش الحرف اليدوية شرح الفنان كريم خلف أولى خطوات الخيامية وأنواع الغرز المختلفة والخامات المستخدمة، وقدمت ورشة تعليم الكلينكان للفنانة فاطمة تمساح، ورشة عمل حلي من الخرز للمدربة حورية عصمت ، إلى جانب ورشة إعادة تدوير المخلفات لعمل مشغولات يدوية وإعادة تدوير المخلفات لعمل منسوجات للمدربة نجوى عبد العزيز، وورشة الأركت الخشبي للمدرب حسني إبراهيم، وعمل مشغولات من الخرز المتنوع لعمل فوانيس وقطع زخرفية للمدربة منى عبد الوهاب.

وفي الجانب الفني أقيمت عدة ورش وهي ورشة فنون تشكيلية للرسم والتعبير عن الشخصية بعنوان "أنت وعائلتك" للفنانة كريمة الديب، بالإضافة لورشة مسرح أسود وتصنيع عرائس للفنان مصطفى إسماعيل الذي تحدث عن فن الإبهار فى المسرح الأسود، إلى جانب ورشة  المسرح البشرى للمخرج أسامة عبدالرؤوف الذي قام  بتدريب الأطفال على المستوى الصوتى الموازى للمستوى الانفعالى، كما تحدث الفنان محمد مصطفى في ورشة الموسيقى وفنون الأداء عن مبادئ علم الأصوات وتدريب الأطفال على بعض الأغنيات، بينما قامت الفنانة سمر القصاص في ورشة الفنون الشعبية بإجراء اختبار لياقة البدنية للأطفال المشاركين في الورشة.

جاءت الفعاليات بحضور د. حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، ولاميس الشرنوبي رئيس إقليم القاهرة الكبرى الثقافي والمشرف على تنفيذ المشروع.

مشروع "أهل مصر" يأتي في ضوء استراتيجية العدالة الثقافية لوزارة الثقافة، وتقدم خلاله هيئة قصور الثقافة  برنامجا ثقافيا وفنيا شاملا لأطفال المحافظات الحدودية "أسوان، شمال سيناء، جنوب سيناء، حلايب وشلاتين وأبو رماد بالبحر الأحمر، الوادى الجديد، مطروح" وأطفال الأسمرات بالقاهرة، لتعزيز القيم الإيجابية والدمج الثقافي بين الأطفال واكتشاف المواهب ورعايتها.

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