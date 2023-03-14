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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

المجلس العربي للطفولة والتنمية يحتفل بمرور 35 عاما على الإنشاء

صدى البلد

يستمر المجلس العربي للطفولة والتنمية بأمانة الدكتور حسن البيلاوي في الاحتفال بمرور ٣٥ عاما على إنشاء المجلس، ومعرض مؤسس المجلس "طلال .. تاريخ تقرأه الأجيال" والذي يستمر حتى ١٦ مارس.

وشارك في احتفال المجلس الأعلى للثقافة بأمانة أد. هشام عزمي، ممثلا في المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف؛ امتدادا لعمق التعاون المستمر بين الجهتين على مدار سنوات طويلة.

 

وفي كلمته أشار الدكتور حسن الببلاوى أن المجلس أسسه صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله عام ١٩٨٧، مؤكدًا أن هذا التأسيس يحكي تاريخ فكر ونضال صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبد العزيز رحمه الله واستراتيجيات العمل لتنفيذ أفكاره، مؤكدا أن مصطلح تنمية الطفولة كان بالنسبة للأمير المؤسس رحمه الله هو المدخل الصحيح إلى تحقيق تنمية شاملة في كل أوطاننا العربية، من أجل عزة وكرامة الإنسان العربي، بل والإنسان في كل مكان أينما كان.

 

وقدم الشكر لوزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، أد.هشام عزمي، والكاتب محمد ناصف على هذا التعاون من أجل تنمية الطفل العربي.

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عروض فنية 

 

وشارك المركز القومي لثقافة الطفل اليوم بحضور الكاتب محمد ناصف بالعديد من الفعاليات والعروض الفنية منها ورشة "تعليم الرسم والطباعة على القماش" للفنانة شيماء مصطفى، وورشة "عروسة الكوباية" للفنانة مروة طلبة.

وقدم المركز مجموعة من العروض الفنية منها:

-عرض الأراجوز عن الأمانة للفنان ناصر عبد التواب والفنان أحمد جابر، ثم مجموعة متنوعة من الاستعراضات لفرقة "بنات وبس" ما بين التراث الصعيدي والفلاحي على الأغاني "يا وابور يا مولع، وبابا جاي امتى، واحد اتنين سرجي مرجي، يا أبو اللبايش يا قصب" ثم مجموعة من الاستعراضات على أغاني وطنية منها "يا دنيا سمعاني أبويا وصاني، نعيش لمصر" بقيادة عبد الرحمن أوسكار.

ثم قدمت فرقة "كروكي" لعرائس الماريونت للفنان خالد الخريبي مجموعة من العروض بالعرائس بمشاركة الفنانين ولاء يسري، أحمد مصطفى، والطفلة ملك.

واختتمت فعاليات الحفل على المسرح مع فريق كورال "سلام" بقيادة المايسترو وائل عوض والذي تغنى بمجموعة من باقات الأغنيات منها الوطنية والتراثية والشعبية وأغنيات من إنتاج المركز القومي لثقافة الطفل.

وعلى هامش الاحتفال شارك قسم الفنون التشكيلية وقسم العلاقات الثقافية بالمركز بمعرض لوحات رسومات الأطفال الفائزين بمسابقة مصر في عيون أطفال العالم بعنوان "مصر بأنامل عربية" حيث تم اختيار الأعمال الفائزة للأطفال العرب.

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