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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بوادر أزمة دبلوماسية.. لماذا ترفض بريطانيا إعادة رخام البارثينون إلى اليونان؟

رخام البارثينون
رخام البارثينون

مؤخرًا قال رئيس وزراء المملكة المتحدة، ريشتي سوناك، إنه لا توجد خطط لإعادة رخام البارثينون إلى اليونان، واصفًا إياها بـ "الأصول الضخمة" للبلاد.

وقال سوناك للصحفيين وهو في طريقه إلى كاليفورنيا لحضور قمة الدفاع والأمن مع الرئيس جو بايدن ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز: "لقد اهتمت المملكة المتحدة برخام إلجين لأجيال، إذ يتم تمويل صالات العرض والمتاحف لدينا من قبل دافعي الضرائب لأنها تمثل رصيدًا ضخمًا لهذا البلد، فنحن نشارك كنوزهم مع العالم ، ويأتي العالم إلى المملكة المتحدة لرؤيتهم. مجموعة المتحف البريطاني محمية بموجب القانون ، وليس لدينا أي نية لتغييرها ".

 

رخام البارثينون

 

 

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حملة إعادة منحوتات رخامية إلى اليونان


جاءت تعليقات سوناك على الرغم من حملة لإعادة المنحوتات الرخامية إلى اليونان، وتأكدت شهور من المحادثات بين المتحف البريطاني ومتحف أكروبوليس في أثينا، وتم إطلاق مجلس استشاري في أكتوبر الماضي - برئاسة وزير الثقافة المحافظ السابق - مخصصًا لـ إعادتهم.

 

الجدير بالذكر أن المتحف البريطاني مسؤول عن رعاية وإدارة مجموعات مثل رخام بارثينون، المعروف أيضًا باسم رخام إلجين، فقد تم عرضها هناك منذ عام 1832 بعد تجريدها من البارثينون بشكل مثير للجدل من قبل الدبلوماسي البريطاني اللورد إلجين، وهو دبلوماسي بريطاني.

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موقف الحكومة البريطانية

 

ويتخذ المتحف البريطاني القرارات المتعلقة برعاية وإدارة مجموعات معينة، قال داونينج ستريت إن إقراض التماثيل لليونان لن يكون في روح موقف الحكومة.

 

وأدلى رئيسا الوزراء السابقين ليز تروس وبوريس جونسون بتصريحات مماثلة فيما يتعلق بمستقبل المنحوتات في المتحف البريطاني وإمكانية عودتها إلى اليونان.

 

وصرح رئيس المتحف البريطاني جورج أوزبورن أيضًا أن رخام بارثينون سيبقى في مجموعة مؤسسة لندن تحت إدارته.

رخام البارثينون

بريطانيا وفرصة تعديل القانون

 

ووفقًا لصحيفة الغارديان البريطانية، التي أبلغت لأول مرة عن تعليقات سوناك، لا يعتزم وزراء الحكومة في المملكة المتحدة تعديل قانون المتحف البريطاني، الذي يمنع المتحف من إعادة أي عناصر من مجموعته بشكل دائم إلا في ظروف محدودة للغاية.

 

وفي يناير، أصدرت وزارة الثقافة اليونانية بيانًا تخلت فيه عن إمكانية وجود أي اتفاقية تؤكد مطالبة المملكة المتحدة بملكية الآثار.

 

وقالت وزارة الثقافة اليونانية، وفقًا لتقرير صادر عن كاثيميريني، "نكرر مرة أخرى موقف بلدنا الثابت بأنه لا يعترف باختصاص المتحف البريطاني وحيازته وملكيته للمنحوتات، لأنها نتاج السرقة".

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