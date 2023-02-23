خطوة واحدة تفصلنا|بسبب حملة زاهي حواس.. حجر رشيد يصل مصر قريبًا

أعرب عالم الآثار المصري الشهير زاهي حواس عن دعمه لمحاولات المحامية المصرية البريطانية جيهان الحسيني للمساعدة في إعادة الآثار المصرية من المتحف البريطاني.

وأوضح حواس أن القانون البريطاني يمنع إعادة الآثار، وبالتالي فإن الوثيقة التي قدمتها حسيني إلى البرلمان البريطاني تعزز جهود الإعادة، قائلاً: “لو وقع المصريون والعرب المتجنسون في بريطانيا على الوثيقة، سيبدأ البرلمان في النظر في الأمر”.

حملة استعادة حجر رشيد

وأوضح استمرار الحملة الشعبية لاستعادة الآثار المصرية ، وفي مقدمتها حجر رشيد من المتحف البريطاني ، "قمنا بإعادة توجيه الحملة وأطلقناها لتحقيق الأثر القانوني في بريطانيا".

وقال حواس إن الحسيني قدمت التماساً قانونياً إلى البرلمان البريطاني، يطلب منه مناقشة تعديل قانون المتاحف البريطاني لاستعادة الآثار في بريطانيا، وفقاً للخطوات المتبعة في البرلمان.

وأشار إلى أن العريضة قبلها مجلس النواب في السادس من فبراير الجاري، ونشرت على موقعه الرسمي على الإنترنت لجمع التوقيعات.

عريضة توقيع

وأضاف زاهي حواس أن مجلس النواب لا يناقش أي طلب لتعديل قانون إلا إذا قدمه أحد أعضائه أو من خلال عريضة تحمل توقيع 100 ألف مواطن بريطاني أو إقامة دائمة.

وقال زاهي حواس إن الطريقة الوحيدة لاستعادة هذه الآثار هي تعديل القانون البريطاني الخاص باستعادة الآثار.

وأضاف زاهي حواس أن القانون الحالي “يمنع إدارة المتحف البريطاني من الاستجابة لأي طلب من دول أخرى لاستعادة الآثار التي تم الاستيلاء عليها بطرق غير مشروعة أو غير قانونية”.

واستطرد زاهي حواس: "نناشد وندعو جميع المواطنين المصريين والعرب الذين يحملون الجنسية البريطانية أو الإقامة الدائمة في بريطانيا للتوقيع على العريضة وهذا رابطها".