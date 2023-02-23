عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

خطوة واحدة تفصلنا|بسبب حملة زاهي حواس.. حجر رشيد يصل مصر قريبًا

صدى البلد

أعرب عالم الآثار المصري الشهير زاهي حواس عن دعمه لمحاولات المحامية المصرية البريطانية جيهان الحسيني للمساعدة في إعادة الآثار المصرية من المتحف البريطاني.

 

وأوضح حواس أن القانون البريطاني يمنع إعادة الآثار، وبالتالي فإن الوثيقة التي قدمتها حسيني إلى البرلمان البريطاني تعزز جهود الإعادة، قائلاً: “لو وقع المصريون والعرب المتجنسون في بريطانيا على الوثيقة، سيبدأ البرلمان في النظر في الأمر”.

لغز محير .. ما الذي دفع فريق الإنقاذ الإسرائيلي سرقة مخطوط تركيا الأثري؟

بعد جفافها.. هل تتعرض مدينة البندقية التاريخية لكارثة؟

في ليلة تعامد الشمس|مهرجان أسوان الدولي للثقافة يختتم فعالياته بحفل فني ضخم بأبوسمبل

وصفوه بالشجاع الذي أسعد المسلمين|كيف كافأت إيران منفذ الهجوم على سلمان رشدي؟

قصر ضائع عمره 4500 عام..كشف أثري حديث قد يعيد كتابة تاريخ العراق|تفاصيل

لاس فيغاس العالم القديم| هربت إليها كيلوباترا.. ماذا نعرف عن مدينة بايا؟

استغلوا الزلزال| معلومات عن الكتاب المسروق بواسطة فريق الإنقاذ الإسرائيلي من تركيا؟

استوردوا زجاجها من مصر.. الكشف عن تفاصيل بناء فيلا فاخرة أنشأت منذ1500عام|تفاصيل

رحيل الشاعر السوري حكم البابا بعد صراع مع المرض

مكبلين بالحديد.. العثور على هياكل عظمية لمتمردين تم إعدامهم في اليونان|تفاصيل

حملة استعادة حجر رشيد

وأوضح استمرار الحملة الشعبية لاستعادة الآثار المصرية ، وفي مقدمتها حجر رشيد من المتحف البريطاني ، "قمنا بإعادة توجيه الحملة وأطلقناها لتحقيق الأثر القانوني في بريطانيا".

وقال حواس إن الحسيني قدمت التماساً قانونياً إلى البرلمان البريطاني، يطلب منه مناقشة تعديل قانون المتاحف البريطاني لاستعادة الآثار في بريطانيا، وفقاً للخطوات المتبعة في البرلمان.

وأشار إلى أن العريضة قبلها مجلس النواب في السادس من فبراير الجاري، ونشرت على موقعه الرسمي على الإنترنت لجمع التوقيعات.

زاهي حواس: لا دليل على وجود الأنبياء في كتب الآثار المصرية

أبرزها تماثيل الكاهن ميسي.. زاهي حواس يتحدث عن أحدث اكتشافات سقارة

عريضة توقيع 

وأضاف زاهي حواس أن مجلس النواب لا يناقش أي طلب لتعديل قانون إلا إذا قدمه أحد أعضائه أو من خلال عريضة تحمل توقيع 100 ألف مواطن بريطاني أو إقامة دائمة.

وقال زاهي حواس إن الطريقة الوحيدة لاستعادة هذه الآثار هي تعديل القانون البريطاني الخاص باستعادة الآثار.

وأضاف زاهي حواس أن القانون الحالي “يمنع إدارة المتحف البريطاني من الاستجابة لأي طلب من دول أخرى لاستعادة الآثار التي تم الاستيلاء عليها بطرق غير مشروعة أو غير قانونية”.

واستطرد زاهي حواس: "نناشد وندعو جميع المواطنين المصريين والعرب الذين يحملون الجنسية البريطانية أو الإقامة الدائمة في بريطانيا للتوقيع على العريضة وهذا رابطها".

زاهي حواس حجر رشيد الاثار استعادة حجر رشيد بريطانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جوزها ضربها علقة موت..منى سمعت كلام ياسمين عز وعملت بط بالبرتقال|تفاصيل

منتشرة بالأسواق بـ 78 جنيها..ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفراخ المجمدة البرازيلى؟

صدع كبير وتسونامي متوقع | صورة مرعبة للبحر المتوسط .. الحقيقة والتفاصيل

زلزال عنيف بقوة 7.3 ريختر يضرب طاجيكستان والصين

بيان عاجل من هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بعد زلزال الصين وطاجيكستان العنيف

مشهد يخطف العقل .. هلال القمر بين حارس الأرض ورمز الحب والجمال

رد فعل الأهلي على قرار لجنة التظلمات بالجبلاية بقيد لاعبي الزمالك

قناة مجانية تذيع مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا

موضوعات متعلقة

لغز محير .. ما الذي دفع فريق الإنقاذ الإسرائيلي سرقة مخطوط تركيا الأثري؟

بعد جفافها.. هل تتعرض مدينة البندقية التاريخية لكارثة؟

في ليلة تعامد الشمس|مهرجان أسوان الدولي للثقافة يختتم فعالياته بحفل فني ضخم بأبوسمبل

وصفوه بالشجاع الذي أسعد المسلمين|كيف كافأت إيران منفذ الهجوم على سلمان رشدي؟

قصر ضائع عمره 4500 عام..كشف أثري حديث قد يعيد كتابة تاريخ العراق|تفاصيل

لاس فيغاس العالم القديم| هربت إليها كيلوباترا.. ماذا نعرف عن مدينة بايا؟

استغلوا الزلزال| معلومات عن الكتاب المسروق بواسطة فريق الإنقاذ الإسرائيلي من تركيا؟

استوردوا زجاجها من مصر.. الكشف عن تفاصيل بناء فيلا فاخرة أنشأت منذ1500عام|تفاصيل

ترشيحاتنا

دليفري بـ"توك توك".. ديلر الحشيش في قبضة أمن القاهرة

طقس بارد يضرب القاهرة .. وصقيع على المزروعات

في عيد ميلادها الـ 44.. 10 صور آثارت الجدل لـ حنان مطاوع | شاهد

سعر الذهب محليا اليوم الخميس 23-2-2023

7 آيات منجيات.. رددها ليحميك الله ويحفظك من كل مكروه وسوء

اشتري الفرخة دلوقتي بـ 71.5 جنيه|مفاجأة بأسعار الدواجن بعد تدخل عاجل من الحكومة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير أم علي بوصفة اقتصادية

صادم .. مواطن يوثق عثوره على دودة في آيس كريم شهير

احذر بشدة.. تناول خل التفاح على الريق يصيبك بمرض خطير

صورة سيلفي لطيار أمريكي مع المنطاد الصيني في الجو تظهر مفاجأة

فيديو

هايدي كابوه: أشرف زكي قالي هتبقي حاجة مهمة.. فيديو

هايدي كابوه: كنا مبسوطين مش خايفين من الشغل مع المخرج رؤوف عبد العزيز

القارة تنقسم إلى نصفين.. عالم جيولوجي يفجر مفاجأة حول ظهور محيط جديد

استيراد 50 ألف طن .. تراجع أسعار الأرز عقب قرار الحكومة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

ليلة زار

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ