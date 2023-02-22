وصفوه بالشجاع الذي أسعد المسلمين|كيف كافأت إيران منفذ الهجوم على سلمان رشدي؟

أثنت مؤسسة إيرانية على رجل متهم بإصابة الروائي سلمان رشدي بجروح شديدة في هجوم العام الماضي ووعده بـ1000 متر مربع من الأراضي الزراعية، حسبما ذكرت تليفزيون الدولة يوم الثلاثاء على قناة التلغرام.

الاعتداء على سلمان رشدي

وفقد سلمان رشدي صاحب الـ75 عامًا، عينًا وبات قادرًا فقط على استخدام يد واحدة بعد الاعتداء على الذي حدث عليه خلال مؤتمر أدبي عقد بالقرب من بحيرة إيري في ولاية نيويورك في أغسطس من العام الماضي.

محاولة قتل

وقد أقر هادي مطر، وهو أمريكي مسلم من ولاية نيو جيرسي الأمريكية وقال بأنه غير مذنب، حيث اتهمته المحكمة بمحاولة القتل والاعتداء من الدرجة الثانية.

شجاعة!

وقال محمد إسماعيل وزير، أمين مؤسسة "تنفيذ فتاوى الإمام الخميني"، "نشكر بإخلاص العمل الشجاع للشباب الأمريكيين الذين جعلوا المسلمين سعداء بتعمية أحد عيون رشدي وتعطيل إحدى يديه".

وأضاف: أحترم هذا الإجراء الشجاع، وسيتم التبرع بحوالي 1000 متر مربع من الأراضي الزراعية للشخص أو أي من ممثليه القانونيين.

طعن سلمان رشدي

الجدير بالذكر أن سلمان رشدي جرى طعنه خلال إلقاء محاضرة عن الحرية الفنية في مؤسسة تشوتاوكوا، حيق هرع هادي مطر على المسرح وقام بطعن سلمان رشدي.

مرسوم الخميني.. تصريح بقتل سلمان رشدي

وجاء الهجوم بعد 33 عامًا من إصدار الزعيم الشيعي الإيراني الراحل الراحل آية الله الخميني أو مرسومًا دينيًا يدعو المسلمين إلى اغتيال رشدي بعد إطلاق روايته "آيات الشيطانية"، وقد رأى بعض المسلمين مقاطع عن النبي محمد في الرواية واعتبروها تجديفًا.

تطرف شيعي

وتأتي عائلة هادي مطر من مدينة يارون في جنوب لبنان، حيث أظهرت مراجعة إنفاذ القانون لحسابات مطر على وسائل التواصل الاجتماعي أنه متعاطف مع التطرف الشيعي وفيلق الحرس الإسلامي الإيراني.