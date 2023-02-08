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ثقافة

تعرّض للقتل وفقد إحدى عينيه بسبب كتاباته.. تفاصيل رواية سلمان رشدي الجديدة

أحدث صورة لسلمان
أحدث صورة لسلمان رشدي بعد الحادث

بعد 6 أشهر من تعرّضه للطعن، نشر الكاتب البريطاني سلمان رشدي أمس الثلاثاء روايته الجديدة "مدينة النصر"، وهي قصة ملحمية لامرأة من القرن الرابع عشر تتحدى العالم الأبوي لحكم المدينة.

 

ملحمة سلمان رشدي التاريخية


كُتبت الرواية قبل الهجوم بالسكاكين الأمريكية الذي كاد أن يودي بحياة المؤلف الهندي المولد، حيث تزعم أنها ترجمة لملحمة تاريخية كتبت في الأصل باللغة السنسكريتية.

يروي العمل الذي طال انتظاره حكاية الفتاة اليتيمة الشابة بامبا كامبانا التي وهبتها آلهة بقوى سحرية وأسست مدينة بيسناغا، في الهند الحديثة، والتي تُترجم إلى مدينة النصر.

 

ولن يروج سلمان رشدي صاحب الـ 75 عامًا، لروايته الخامسة عشرة بسبب حالته الجسدية، على الرغم من أن وكيله أندرو ويلي قال لصحيفة الغارديان إن "تعافيه يتقدم".

 

وتعرض سلمان رشدي للهجوم عندما كان على وشك التحدث في مؤتمر في تشوتوكوا شمال ولاية نيويورك، بالقرب من بحيرة إيري، في 12 أغسطس الماضي.

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إهدار دم سلمان رشدي!

 

وقد عاش سلمان رشدي مختبئًا لسنوات بعد أن أمر المرشد الأعلى الأول لإيران آية الله روح الله الخميني بقتله بسبب"آيات شيطانية".

 

وقبض على المشتبه به بالطعن، هادي مطر، 24 عامًا من نيوجيرسي وله جذور في لبنان، فور الهجوم وبعد ذلك دفع بأنه غير مذنب في التهم الموجهة إليه.

 

وقال ويلي في أكتوبر الماضي، إن سلمان رشدي، فقد البصر في عين واحدة وبات قادر على استخدام يد واحدة فقط.

 

ولم يروج سلمان رشدي للكتاب شخصيًا، لكنه بدأ التواصل عبر شبكة التواصل الاجتماعي Twitter، وغالبًا لمشاركة التعليقات الصحفية عن روايته الجديدة.

 

كما تم التخطيط للعديد من الأحداث لمرافقة إطلاقه، بما في ذلك مؤتمر مع الكتابين مارغريت أتوود ونيل جايمان سيتم بثه عبر الإنترنت.

 

ولد سلمان رشدي في مومباي عام 1947، ونشر روايته الأولى "Grimus" عام 1975، واكتسب شهرة عالمية بعد ذلك بست سنوات من خلال فيلم "Midnight's Children" الذي فاز من خلالها بجائزة بوكر في المملكة المتحدة.

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