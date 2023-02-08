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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

دعت لحشد خبرائها..

بسبب الزلزال المدمر.. اليونسكو: المواقع التاريخية في العراق وسوريا مهددة بالكامل |شاهد

صدى البلد

بينما يبحث رجال الإنقاذ بشكل يائس عن ناجين بعد الزلزال المدمر في تركيا وسوريا، تزايدت المخاوف أمس الثلاثاء بشأن بعض المواقع التاريخية الأكثر شهرة في المنطقة.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في بيان إنها تجري مسحاً للمناطق المتضررة واكتشفت أن العديد منها إما تضرر أو انهار بالكامل.

وقالت المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي، في البيان: «أتقدم بأحر التعازي لأسر وأحباء الذين لقوا حتفهم، قلوبنا أيضًا مع الجرحى وجميع المتضررين، وستقدم منظمتنا المساعدة».

 

Historical Gaziantep Castle damaged in the 7.4 earthquake in Turkiye (Mehmet Akif Parlak / Anadolu Agency via Getty Images)

زلزال مدمر 

 

وأشارت أيضًا في بيانها أن منظمة اليونسكو قلقة أيضًا بشأن التراث الثمين للمنطقة والذي تم تدمير البعض منه بسبب الزلزال المدمر.

 

قتال عنيف 

 

وكان وقع الزلزال مدمرًا فمدينة حلب السورية القديمة، نجت أبراجها وأسوارها من الحروب القديمة والحديثة، لكنها تضررت بشدة، إذ تضررت قلعة المدينة الشهيرة، وهي من مواقع التراث العالمي، والتي تم إصلاحها مؤخرًا عقب القتال العنيف في الشوارع خلال معركة حلب في عام 2012، عقب الحرب الأهلية المستمرة منذ فترة طويلة في البلاد.

 

تم بناء معظم ما تبقى من القلعة في القرنين الثاني عشر والثالث عشر بعد الميلاد من قبل الأسرة الأيوبية - التي أسسها صلاح الدين، الذي اشتهر بمعاركه مع الصليبيين، لكنها تحمل علامات الإمبراطوريات اليونانية والرومانية والبيزنطية والعثمانية. 

Image: SYRIA-TURKEY-QUAKE (Louai Beshara / AFP - Getty Images)

تراث عالمي 

 

وفي تركيا، قالت منظمة اليونسكو إن العديد من المباني في مدينة ديار بكر ذات الأغلبية الكردية في جنوب شرق البلاد قد انهارت، مما أثار مخاوف بشأن قلعة ديار بكر والمشهد الثقافي لحدائق هيفسيل، وهو موقع تراثي عالمي آخر.

 

وفي حوض نهر دجلة الأعلى، تتمتع القلعة بأهمية تاريخية كبيرة حيث لعبت دورًا في زمن الحكم اليوناني والروماني والإسلامي والعثماني. ولا تزال أسوار المدينة التي يبلغ طولها 3.6 أميال من المعالم السياحية الشهيرة، ويُعتقد أنها تأتي في المرتبة الثانية من حيث الحجم بعد سور الصين العظيم.

 

كما أعربت اليونسكو عن مخاوفها بشأن الهياكل الحجرية الغامضة في Göbekli Tepe في جبال الأناضول، والتي يعود تاريخها إلى ما بين 9600 و 8200 قبل الميلاد؛ كما امتدت التحذيرات لـ نمرود داغ ، وهي مقبرة معبد في جنوب شرق تركيا بنيت في القرن الأول قبل الميلاد، من قبل الملك أنطيوخوس كتقدير له، وكذلك تلة أرسلانتيب التي يبلغ ارتفاعها 30 مترًا بالقرب من مدينة ملاطية الشرقية، والتي كانت مأهولة بالسكان من الألفية السادسة قبل الميلاد.

 

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حشد خبراء اليونسكو 

 

وقالت اليونسكو أنها تحشد خبراءها، لإجراء جرد دقيق للأضرار بهدف تأمين هذه المواقع بسرعة وتحقيق الاستقرار فيها".

 

وكانت القلعة المهيبة في وسط مدينة غازي عنتاب في جنوب شرق تركيا من أوائل المواقع الرئيسية التي ظهرت عليها علامات الدمار.

 

وأفادت وكالة أنباء الأناضول أن المعاقل، وهي جزء من جدار القلعة الذي يبرز إلى الخارج، قد "دمرت" على الجانبين الشرقي والجنوب والجنوب الشرقي، مع تساقط الحطام على الطريق بسبب الزلزال.

 

تم تطوير القلعة وتوسيعها من قبل الرومان في القرنين الثاني والثالث بعد الميلاد، وقد أعطت الإمبراطورية البيزنطية في القرن السادس مظهرها الدائم من خلال إضافة الجدران و12 برجًا يحيط بالحماية الداخلية.

The Syrian Red Crescent appealed to Western countries to lift sanctions and provide aid after a powerful earthquake has killed more than 1,600 people across the war-torn country. (Louai Beshara / AFP - Getty Images)

كوارث طبيعية 

 

الجدير بالذكر أن العمارة الإسلامية الغنية عانت في تركيا بشكل كبير من الزلازل - بما في ذلك مسجد واحد ليس بغريب عن الكوارث الطبيعية.

 

فقد انهار مسجد يني كامي، أو المسجد الجديد، في ملاطية جزئيًا خلال الهزات التي وقعت يوم الاثنين، ووقعت قبابه العظيمة وباتت في حالة خراب جراء الزلزال المدمر.

 

وكان المسجد قد تعافى للتو وأعيد فتحه للعبادة بعد تعرضه لأضرار في زلزال عام 2020.

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