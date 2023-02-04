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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

تفاعل كبير مع العروض الفنية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

الفنان أحمد جوحي
الفنان أحمد جوحي

أكد الفنان أحمد جوحي، التفاعل الكبير من الجمهور مع العروض الفنية والتراثية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2023 في نسخته الـ 54، وتحديدا في جناح الهيئة العامة لقصور الثقافة.

الفنان أحمد جوحي

وأوضح أحمد جوحي، إقبال زوار معرض الكتاب على جناح هيئة قصور الثقافة، وخاصة إصدارات كنوز المسرح العالمي التي تضم نصوصًا شهيرة لأكبر المبدعين والمسرحيين، والتي أصدرت منها الهيئة "25 عنوانًا" جديدًا، وكانت الهيئة في السابق قد أصدرت "50" عنوانًا لتصبح "75" عنوانًا.

 

 وأشار إلى أن الهيئة العامة لقصور الثقافة، في ظل حرصها على تنمية الذائقة الفنية للجمهور بالمعرض شاركت بعروض لـ 6 فرق فنية وتراثية وشعبية يوميا لجمهور معرض الكتاب على مسرحي "بلازا 1" و"بلازا 2" وسط تفاعل وإقبال جماهيري وهي: التنورة التراثية، الإسماعيلية للفنون الشعبية، شلاتين التلقائية، كفر الشيخ الفنون الشعبية، النيل للآلات الشعبية، بورسعيد للفنون الشعبية، إضافة إلى فرقتي كورال أطفال الأسمرات والتي تشارك بعروضها الفنية للمرة الأولى في معرض الكتاب وهي إحدى المناطق الآمنة بديلة العشوائيات.

أحمد جوحي الفنان أحمد جوحي قصور الثقافة الفنون الشعبية الهيئة العامة لقصور الثقافة معرض الكتاب معرض القاهرة الدولي للكتاب

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