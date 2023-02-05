قبل يومين من ختام معرض الكتاب.. إقبال كبير على جناح قصور الثقافة

شهد أمس السبت، عاشر أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 54، تزاحما وإقبالا كبيرًا من جمهور المعرض على جناح الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وتشارك الهيئة بمجموعة عناوين جديدة ومميزة تلقى رواجا كبيرا نظرًا لتنوعها وقيمتها وأسعارها المخفضة والتي في متناول الجميع.

إصدارات قصور الثقافة

وجاء الإقبال المتزايد مع إعلان الهيئة إصدار عناوين جديدة في سلسلة "ذاكرة الكتابة"، وأخرى في سلسلة "الذخائر" ومنها: "رسالة الغفران" لأبي العلاء المعري، "الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري" للآمدي، "البديع في نقد الشعر" لأسامة بن منقذ، "طبقات الأطباء والحكماء" لابن جلجل، "شفاء السائل لتهذيب المسائل" لابن خلدون.

وشهد الجناح استمرار الإقبال الكبير على مجموعة "طه حسين" التي أصدرتها الهيئة في الذكرى الخمسين لرحيل عميد الأدب العربي، وعناوين إصدارات كنوز "المسرح العالمي" التي تضم نصوصًا شهيرة لأكبر المبدعين والمسرحيين، والعناوين الجديدة من سلسلة "الهوية"، التي تلقي الضوء على ما تميزت به مصر من خصائص وسمات أسهمت بنصيب وافر في تكوين شخصيتها وفي بناء هويتها، إضافة إلى عناوين سلاسل "حكاية مصر"، "الدراسات الشعبية"، "كتابات نقدية"، "آفاق الفن التشكيلي"، "عالم الموسيقى"، "آفاق السينما"، وإصدارات النشر الإقليمي التي تباع بجنيه واحد، بالإضافة مجلات الهيئة ومنها قطر الندى المخصصة للطفل.