طاهر أبوزيد: الأندية تستقدم لاعبين مجهولين ومدربين ليس لهم اسم في كرة القدم

خلال فعاليات معرض الكتاب..

استضاف معرض القاهرة الدولي للكتاب الكابتن طاهر أبو زيد وزير الشباب والرياضة الأسبق ولاعب النادي الأهلي السابق، ضمن إطار فعاليات المعرض في نسخته الـ54، حيث حل ضيفًا ضمن اللقاء الفكري الذي يقدمه المعرض لجمهوره.

حكام أكفاء

وخلال حديثه رفض طاهر أبوزيد الاستعانة بحكام ساحة أجانب خلال المباريات أو الاستعانة بهم، إذ أوضح أن الساحة الرياضية داخل مصر لديها حكام أكفاء، ويتم الاستعانة بهم في معظم المحافل الدولية؛ سواء كمحاضرين أو حكام ساحة.

وتساءل طاهر أبوزيد عن سبب تواجد حكام أجانب لإدارة لجنة الحكام رغم وجود إمكانيات للحكام المصريين، موضحا أن لغة الحوار ستكون منعدمة إذا ما تم الاستعانة بحكام أجانب لإدارة المنظومة، واستشهد بالحكام المصريين مثل عصام عبد الفتاح، وجمال الغندور، وكذلك الكابتن أحمد عودة وغيرهم والذين يتم الاستعانة بهم كمحاضرين في الاتحادين العربي والأفريقي.

وتساءل أبوزيد مرة أخرى وقال: نريد أن نعرف آليات اختيار والمعايير التي تتم خلال عملية الاختيار والمفاضلة.

منظومة الرياضة

كما انتقد طاهر أبوزيد وجود لاعبين أفارقة داخل المنظومة الرياضية المصرية بهذا الشكل، قائلا: إننا نملك ما يزيد تقريبا عن مائة لاعب أفريقي في الدوري الممتاز أ والممتاز ب، ومستواهم أقل بكثير من اللاعبين الناشئين المصريين.

واستطرد: أعظم اللاعبين أفريقي في الأهلي، والزمالك، وبيراميدز، لا يمثلون منتخاباتهم الأفريقية.. أنا يمكنني أن أتفهم أن يستقدم نادي المقاولون العرب أعظم لاعب أفريقي وهو عبد الرازق إبراهيم، فقد كان نجم وأعظم لاعب في منتخب غانا خلال ذلك الوقت، وكذلك نادي الزمالك الذي اشترى اللاعب كوارشي هداف المنتخب الغاني، لكن خلال والوقت الحالي فالوضع تغير بشكل كبير".

وأنهي طاهر أبوزيد حديثه، قائلا: “للأسف نحن في الوقت الحالي نستقدم لاعبين مجهولين، ومدربين ليس لهم اسم في عالم كرة القدم، ويتقاضون أموال طائلة؛ لذلك يجب أن نتوقف عن هذه الأمور”.