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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

مليئة بالطعام منذ 5000 عام..الكشف عن حانة قد تعيد كتابة تاريخ العراق

كشف العراق الأثري
كشف العراق الأثري

كشف علماء الآثارفي العراق عن حانة كبيرة مليئة بالمقاعد، وهي نوع من ثلاجات الطين القديمة تسمى "الزير"، بجانب عثورهم على فرن، وحاويات تخزين، ما زال بعضها يحتوي على طعام، خارج مدينة الشطرة الحديثة في جنوب العراق.

وتم العثور على الحانة من قبل باحثين من جامعة بنسلفانيا وجامعة بيزا في إيطاليا باستخدام منهجيات متقدمة ومعدات عالية التقنية، بما في ذلك التصوير باستخدام الطائرات بدون طيار، والتصوير الحراري، وأخذ العينات الطبقية الدقيقة، وهو نوع دقيف من التنقيب في لجش، أحد أكبر المواقع الأثرية في بلاد ما بين النهرين.

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أولوية علمية 

 

ويعود تاريخ المنزل العام في الهواء الطلق والمكون من مطبخ جزئي إلى حوالي 2700 قبل الميلاد. حيث تم اكتشافه من خلال ما وصفه مدير المشروع زيد الراوي بأنه نهج حديث للتنقيب.

سد الفجوة

 

وأضاف: نحن لا نطارد التلال الكبيرة ونتوقع أن نجد معبدًا قديمًا. نستخدم تقنياتنا ومن ثم  بناءً على الأولوية العلمية، نتبع ما نعتقد أنه سينتج عنه معلومات مهمة لسد الفجوات المعرفية في هذا المجال".

 

وتتضمن إحدى هذه الطرق حفر "طبقات طبقية دقيقة" بعمق 20 بوصة تقريبًا عبر رقعة واسعة من الأرض والتي وصفها مدير مشروع لجش هولي بيتمان بأنها مشابهة لـ "إجراء جراحة دقيقة للغاية".

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حرف يدوية 

 

وفي جولات التنقيب السابقة، كشف الباحثون عن أدلة على أن لجش في العراق، كانت مكونة من ثلاث مستوطنات، جيرسو ولجاش ونينين، لم تكن مركزًا للنشاط السياسي والديني فحسب، بل كانت أيضًا "مركزًا سكانيًا مهمًا به أشخاص مكرسون للحرف اليدوية المكثفة".

أفران خزفية

 

وكشفت صور الطائرات بدون طيار والقياس المغناطيسي، الذي يسجل الكثافة المغناطيسية للعناصر الموجودة تحت الأرض، عن تخطيط موقع لجش، حيث قاد الباحثين للكشف عن ستة أفران خزفية ذات حفر بيضاوية مصنوعة من طوب اللبن المخبوز.

 

وبعد توقف قصير مرتبط بوباء كورونا، بدأت أعمال التنقيب مرة أخرى في عام 2022 وتم اكتشاف خمسة أفران أخرى.

العراق حانة لجش بنسلفانيا الطائرات بدون طيار

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