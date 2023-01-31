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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

انزلقت منذ ألفي عام.. العثور على أحجار كريمة نادرة من حمامات الساونا اليونانية

صدى البلد

اكتشف علماء الآثار كنزًا دفينًا في كارلايل بإنجلترا، في قاع نظام تصريف حمام روماني قديم بالقرب من جدار هادريان، وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة الغارديان.

 

حجر شبه كريم

 

وقد تم العثور على حوالي 30 حجر شبه كريم منحوتة بشكل معقد، وكانت الحجارة المعروفة باسم intaglios قد انزلقت في مصارف حمامات السباحة والساونا منذ ألفي عام.

 

عمليات تنقيب

 

وقال فرانك جيككو، الخبير في بريطانيا الرومانية الذي يقود عمليات التنقيب في الحمام، لصحيفة الغارديان، إن الغراء النباتي الذي كان يؤمن الأحجار في إعدادات الحلقة من المحتمل أن يتدهور في الهواء المشبع بالبخار، تاركًا الأحجار الكريمة لمصيرها المائي.

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نقوش قديمة

 

وبدأ تقليد نحت النقش في بلاد ما بين النهرين منذ حوالي 5000 عام. في كثير من الأحيان، حيث كانوا يستخدمونه لتوقيع المستندات عن طريق الضغط على النقش في الطين الناعم. 

 

وعبر آلاف السنين، انتشرت النقوش في جميع أنحاء العالم القديم، وأصبحت في النهاية قطع أزياء للأثرياء. 

 

وكتب رجل الدولة والمؤلف الروماني شيشرون أن بعض الرومان كانوا يرتدون صور فلاسفتهم المفضلين في حلقاتهم. 

 

إعادة اكتشاف

 

وتقع الحمامات الرومانية أسفل مستوى الشارع الحديث والتي تم بناؤها في عام 76 بعد الميلاد والتي تأخذ المياه من أكبر نبع حراري في بريطانيا، وتحتوي على أحد أفضل الأمثلة لمجمع الحمامات الرومانية المحفوظة في أوروبا. وتمت إعادة اكتشاف الدرجات والبطانة الرئيسية للحمام العظيم بالصدفة في القرن التاسع عشر، حيث يزيد عمرها عن 2000 عام ويزورها أكثر من مليون سائح سنويًا.

علماء الآثار جدار هادريان الغارديان أحجار كريمة نادرة حمامات الساونا اليونانية intaglios

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