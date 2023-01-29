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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

12 ورشة لـ الأرشيف والمكتبة الوطنية في معرض الكتاب

صدى البلد

ينظم الأرشيف والمكتبة الوطنية 12 ورشة في الخط العربي، وذلك ضمن فعالياته التعليمية التي تتزامن مع أيام النسخة 54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023، وقد بدأت منصة الأرشيف والمكتبة الوطنية في معرض القاهرة الدولي للكتاب منذ ثاني أيام المعرض بهذه الورش التي تستهدف تعريف أجيال الطلبة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

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قواعد كتابة الخط العربي 

 

وتستقبل الورش الراغبين بتعلّم قواعد كتابة الخط العربي والتعرف على حروفه وجمالياتها، وقد تمّ انتقاء الجمل والعبارات التي يقوم المشاركون في الورش بكتابتها من صميم الثقافة الوطنية الإماراتية.

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فنون الخط

 

ويقدم الأرشيف والمكتبة الوطنية ورش الخط العربي بأسلوب شائق يجذب النشء، وقد استُمِدت الجمل والعبارات والكلمات التي يكتبها المشاركون من أقوال المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، التي تفيض حكمة وحباً للخير من أجل الإنسانية قاطبة، ومن الثقافة الإماراتية، والأمثال الشعبية، وقد جعل الأرشيف والمكتبة الوطنية من ورش الخط العربي وآفاقه الفنية وزخرفاته التشكيلية جسراً.

 يعبر من خلاله المشاركون إلى الثقافة الإماراتية. وتعدّ هذه الورش المتخصصة بالخط العربي الذي يعتمد الحروف كمفردات بصرية لها روحها الإبداعية، إضاءة للطريق أمام الأجيال نحو الخط العربي الذي يعد إرثاً جمالياً وحضارياً، إذ يحظى المشاركون بفرصة تعلم فنون الخط العربي وأنواعه، والأدوات اللازمة لكتابة الخط العربي، وكيفية استخدام قلم القصب، والتدريب العملي على استخدامها بأيسر الطرق، وأساليب إتقان جماليات الكتابة بالخط العربي. ويواصل الأرشيف والمكتبة الوطنية تنظيم عشرات الفعاليات في مجالات أخرى على مدار أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023.

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