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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

إقبال متزايد|أكثر من نصف مليون زائر لمعرض السيرة النبوية بمقر الإيسيسكو في المغرب

المعرض والمتحف الدولي
المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية

 تجاوز عدد زوار المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية، المقام حاليا بمقر منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) في العاصمة المغربية الرباط، عتبة النصف مليون زائر خلال شهرين فقط منذ افتتاحه أمام الجمهور العام في 28 من نوفمبر عام 2022.

ويشهد المعرض إقبالاً متزايداً، حيث تزدحم أروقته بزوار من جميع الفئات العمرية من المدن المغربية المختلفة، ومن المقيمين وضيوف المملكة، بعد أن أصبح وجهة للمتعطشين إلى التعمق في معرفة تفاصيل أكثر حول السيرة النبوية الشريفة، عبر أجنحة وأقسام المعرض المختلفة، والتي تقدم السيرة باستخدام أحدث وسائل العرض، التي تنقل الزائر افتراضيا إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وتخاطب العقل والوجدان من خلال معلومات موسوعية موثقة ومحققة عن خير الأنام صلى الله عليه وسلم وأصحابه وآل بيته الكرام.

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جوانب حضارية

 

وتأتي استضافة مقر منظمة الإيسيسكو للمعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية، تتويجا للشراكة الاستراتيجية بين المنظمة ورابطة العالم الإسلامي والرابطة المحمدية للعلماء بالمملكة المغربية، ويعد الأول من نوعه خارج المملكة العربية السعودية، في إطار رسالتها الساعية لإظهار الجوانب الحضارية في السيرة النبوية، ووسطية الإسلام، ومحاربة الفكر المتطرف، اعتمادا على القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وباستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وقد عبر الكثير من الزائرين عن إعجابهم الشديد بالمعرض، لما يتضمنه من محاكاة تفصيلية لحياة النبي صلى الله عليه سلم، باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا، وتقنيات الواقع المعزز، مشيرين إلى أن الزيارة تعد رحلة روحية افتراضية عبر الزمن لاكتشاف معالم السيرة بطريقة مبسطة.

يذكر أن المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية بمقر الإيسيسكو يفتح أبوابه للزيارة أمام الجمهور العام مجانا، من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة الخامسة مساء، طوال أيام الأسبوع، ما عدا يوم الإثنين.

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