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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

تطورات الحالة الصحية | أصدقاء سلمان رشدي : روح الدعابة لا تفارقه

سلمان رشدي
سلمان رشدي

رغم تعرضه لمحاولة قتل من جانب أحد المتطرفين الداعمين لإيران، إلا أن روح سلمان رشدي الإبداعية التي لا تقهر - وروح الدعابة - لا تزال كما هي وفقًا لما عبر عنه أصدقاؤه خلال أحاديث صحفية.

 

سلمان رشدي.. معنويات جيدة

 

الكاتب سلمان رشدي والبالغ من العمر 75 عامًا، والذي تعرض للهجوم خلال محاضرة في أغسطس في غرب نيويورك من قبل مواطن لبناني أمريكي من نيوجيرسي يحمل سلاحا أبيض ، صدر روايته الثالثة عشرة "مدينة النصر" في فبراير، يقول أصدقاؤه إن معنوياته جيدة وأنه حاليا في مرحلة التعافي من المرض.

 

سلمان رشدي قادر على المزاح

 

قال آلان ينتوب، المدير التنفيذي السابق في بي بي سي لصحيفة صنداي تايمز في لندن: "إنه قادر على المزاح بشأن حالته بابتسامة على وجهه". 

مؤخرًا تم وضع كاميرا في مكتبة بودليان في أكسفورد للسماح للمؤلف المولود في الهند بالاستماع لمحبيه داخل المكتبة.

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التضامن مع سلمان رشدي

وبالنسبة للمشاركين، كانت هذه أكثر من مجرد فرصة لإظهار تضامنهم مع سلمان رشدي، الذي تعرض للطعن بسبب روايته "آيات الشيطانية" الذي كتبها منذ أكثر من ثلاثة عقود.

قال الروائي إيان ماك إيوان: “أعتقد أن هناك وظيفة أخرى أيضًا، وهي فقط لتذكيرنا بأن سلمان ليس ضحية في المقام الأول: إنه كاتب رائع في المقام الأول".

قال ماك إيوان أيضًا إنه "تبادل رسائل البريد الإلكتروني" مع زميله الروائي سلمان رشدي  وأن روح الدعابة لدى رشدي "سليمة".

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مبادئ سلمان رشدي

لطالما واجه رشدي تهديدات بالقتل بسبب رواية آيات شيطانية، والتي اعتقد بعض المسلمين أنها تحدت بعض المبادئ الأساسية للدين وسخرت منها. 

تعرض رشدي للهجوم على خشبة المسرح في 12 أغسطس في مؤسسة تشوتاكوا، بعد دقيقتين من بدء مقابلة حول كيف يمكن لأمريكا أن تكون ملاذًا للكتاب المضطهدين. 

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الهجوم على سلمان رشدي

في هجوم أغسطس الماضي، تعرض سلمان رشدي - الذي سبق أن أمضى سنوات عديدة في الاختباء للطعن 10 مرات على الأقل، حيث أصيب بتلف في الكبد وأصيبت إحدى عيناه وذراعه.

بعد أيام، قال مهاجمه هادي مطر لصحيفة The Post في مقابلة حصرية في السجن إنه "فوجئ" بأن الروائي نجا من الهجوم.

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