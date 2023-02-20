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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

استوردوا زجاجها من مصر.. الكشف عن تفاصيل بناء فيلا فاخرة أنشأت منذ1500عام|تفاصيل

صدى البلد

على الرغم من أن هذه الفيلا الفاخرة التي يبلغ عمرها 1700 عام قد تم التنقيب عنها وفحصها في عام 1856 وفي تسعينيات القرن الماضي، إلا أنه لا يزال لديها أسرار تكشف عنها.

فقد تم الكشف الآن عن أسرار جديدة من قبل فريق بحث دولي، حيث قاد البروفيسور كار لوند راسموسن ما يسمى بالتحليلات الأثرية: استخدام التحليل الكيميائي لتحديد العناصر التي يتكون منها شيء، وكيف تمت معالجته، وما إلى ذلك.

 

كما تم نشر عمل الفريق في مجلة Heritage Science، بما في ذلك التحليل الأثري لـ 19 قطعة فسيفساء عمرها حوالي 1600 عام.

 

واحدة من عجائب الدنيا السبع

 

نشأت الفسيفساء من التنقيب عن فيلا من أواخر العصور القديمة، وتقع في هاليكارناسوس (اليوم بودروم في الأناضول، تركيا). 

 

واشتهرت هاليكارناسوس بمقبرة الملك ماوسولوس العملاقة والفخمة، والتي كانت تعتبر واحدة من عجائب الدنيا السبع.

 

وقد تم وضع الفيلا حول فناءين وتم تزيين العديد من الغرف بأرضيات من الفسيفساء. وبالإضافة إلى الأنماط الهندسية، كانت هناك أيضًا زخارف لأشكال ومشاهد أسطورية مختلفة مأخوذة من الأساطير اليونانية؛ على سبيل المثال اختطف الإله زيوس الأميرة يوروبا على شكل ثور وأفروديت في البحر بصدفها.

 

وكشفت النقوش الموجودة على الأرض أن المالك كان يدعى Charidemos وأن الفيلا بنيت في منتصف القرن الخامس.

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رفاهية باهظة الثمن

 

كانت أرضيات الفسيفساء رفاهية باهظة الثمن: فالمواد الخام باهظة الثمن مثل الأبيض والأخضر والأسود وألوان أخرى من الرخام إذ كان لا بد من نقلها من محاجر بعيدة، كما كان لابد من استيراد مواد حجرية وسيراميك وزجاج أخرى.

تفاصيل الفيلا المكتشفة

تضاؤل حجم الإمبراطورية

 

وتمكن العلماء من التمييز بين الزجاج الأساسي من مصر والزجاج الأساسي من الشرق الأوسط وأيضًا تمكنا من تحديد العناصر التي أضافها الحرفيون القدماء لتلوين الزجاج وجعلها غير شفافة، وهو ما كان مفضلًا في ذلك الوقت، لكن مع تضاؤل قوة الإمبراطورية الرومانية تم إغلاق طرق التجارة أو إعادة توجيهها، مما أدى على الأرجح إلى نقص السلع في العديد من الأماكن، بما في ذلك المواد الخام لإنتاج الزجاج في الأناضول.

 

وإلى جانب القصص المصورة على الطوابق، يسمح لعلماء الآثار الكلاسيكيين بتجميع صورة أكثر تفصيلاً لما كان عصريًا في أواخر العصور القديمة وما هي الإمكانيات للتكشف الفني.

فيلا فيلا فاخرة كشف اثري مصر تركيا

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