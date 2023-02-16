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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

مصنوع من الرصاص..اكتشاف تابوت يعود للعصر الروماني داخل قطاع غزة

تابوت غزة المكتشف
تابوت غزة المكتشف

قالت وزارة السياحة والآثار في قطاع غزة، إنها عثرت على تابوت يعود إلى العصر الروماني في مقبرة رومانية عمرها نحو ألفي عام، اكتُشفت العام الماضي في شمال القطاع.

وتم حتى الآن العثور على 90 قبراً فردياً وجماعياً في الموقع الذي يشرف عليه فريق من الخبراء الفرنسيين، والذي اكتشفه العام الماضي عمال بناء في مشروع "إسكان" بتمويل مصري.

وقالت الوزارة في بيان، إنها تعتقد أن التابوت المصنوع من الرصاص يخص شخصية بارزة في تلك الحقبة، لكنها أضافت أنه لم يفتح بعد.

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تابوت غزة الخشبي

وأضاف البيان أن التابوت تم وضعه في صندوق خشبي وتأمينه، إلى أن يخضع لمزيد من الدراسة من خبراء فلسطينيين ودوليين.

وقال طارق العف مدير الإعلام في الوزارة، إن فتح التابوت سينتظر وصول خبير دولي في المعادن.

وكانت غزة، الغنية بالآثار، موقعاً تجارياً مهماً في العديد من الحضارات، بدءا من عصور المصريين القدماء والفلسطينيين القدماء، ومروراً بالإمبراطورية الرومانية والحروب الصليبية.

واكتُشف في غزة آثار تعود لحصار الإسكندر الأكبر وكذلك لغزو المغول. وعادة ما تشرك السلطات مجموعات دولية للمساعدة في التنقيب عن الآثار والحفاظ عليها.

غزة تابوت غزة المصريين القدماء الإمبراطورية الرومانية الإسكندر الأكبر

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