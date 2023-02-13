خلال أعمال تنقيب أسفل مترو روما.. الصدفة تقود لكشف أثري فريد|تفاصيل

تم العثور على قطعة أثرية من الزجاج الذهبي تصور تجسيدًا لروما خلال أعمال التنقيب في خط مترو الأنفاق بالمدينة الأسبوع الماضي. إنه التمثيل الوحيد من نوعه على الزجاج الذهبي الذي تم العثور عليه حتى الآن.

الشكل الموضح على الزجاج مُصوَّر بشكل جانبي، وهو يرتدي خوذة وعتادًا عسكريًا ويمسك رمحًا - وهو شكل معروف جيدًا للتمثيل بين الرومان القدماء.

زجاج ذهبي

وقالت سيمونا موريتا، عالمة الآثار من هيئة الرقابة الخاصة في روما، لوكالة الأنباء الإيطالية: «يعتبر الزجاج الذهبي بالفعل اكتشافًا نادرًا للغاية، وليس له مقارنة».

وتابعت قائلة: «لم يتم العثور على زجاج ذهبي مع تجسيد مدينة روما من قبل»، مضيفة أن تنفيذها «تم تحسينه بشكل غير عادي».

كان من المفترض أن يتم وضع الكوب في قاع الكوب حتى يتمكن الشخص الذي يستخدمه من النظر إليه أثناء الشرب. من المحتمل أن تكون هدية.

وأوضحت موريتا: "لقد كان شيئًا ثمينًا، ولم يتم إلقاؤه بعيدًا بعد كسره أو تلفه. ولكن نظرًا لتعذر إصلاح الكوب الزجاجي، فقد تم "قطع" الجزء السفلي وربما تم عرضه على الأثاث أو تعليقه على الحائط".

كشف أثري آخر

وخلال التنقيب، تم العثور على منشأة عسكرية مهجورة في منتصف القرن الثالث، بعد أن تم التخلي عنها، وقد تم قطع الجدران، واستخدم الحطام والأرض لهدم المبنى.

ويعتقد الخبراء أن الزجاج الذهبي لم يأت من المنشأة وأنه يعود إلى بداية القرن الرابع، وسيتم عرض الزجاج الذهبي في متحف محطة Porta Metronia، والذي من المقرر افتتاحه عام 2024.