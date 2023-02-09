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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بعد استردادها.. لماذا أعادت سويسرا منحوتة حجرية عمرها 2500 سنة إلى بيرو؟

صدى البلد

أعادت سويسرا، الأربعاء، رأساً كبيراً منحوتاً بالحجارة إلى بيرو يعود تاريخه إلى نحو 2500 سنة، وينتمي إلى إحدى أقدم الحضارات في البلاد، وفق ما أعلن المكتب الثقافي السويسري.

وأُحضرت المنحوتة البالغ وزنها نحو 200 كيلوجرام، إلى سويسرا بواسطة شاحنة في عام 2016 من ألمانيا، بناءً على طلب تاجر فنون ألماني.

وأفاد المكتب الفيدرالي للثقافة في سويسرا، في بيان، أنه لم يتم التصريح بشكل صحيح عن المنحوتة بوصفها أصولاً ثقافية. وقد صودرت لاحقاً لوجود "شكوك مثبتة" عن أخذها بشكل غير قانوني من بيرو.

وقدمت رئيسة المكتب الفيدرالي للثقافة في سويسرا كارين باخمان، المنحوتة الحجرية المزخرفة لسفير بيرو لويس ألبرتو كاسترو جو، في مكتب جمارك منطقة بازل فايل أم راين، حيث عُثر على القطعة قبل 7 سنوات.

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رأس حجري

 

وبعد اكتشافها، خلص الأخصائيون في المكتب الفيدرالي السويسري بعد فحص القطعة، إلى أن "الرأس الحجري العائد إلى 2500 سنة في زمن حضارة تشافين ما قبل الإسبانية (نحو 1200 إلى 550 قبل الميلاد)، مصدره الأصلي في بيرو الحالية"، وفق بيان المكتب الأربعاء.

وأضاف البيان "هذا يجعلها قطعة مهمة من الممتلكات الثقافية كان ينبغي التصريح عنها على هذا النحو عند استيرادها".

وتُعاني بيرو بشدة جراء نهب المواقع الأثرية وتدميرها.

وقال المكتب إن القطع التي تعود إلى حقبة ما قبل كولومبوس، مثل الرأس الحجري الذي أعيد الأربعاء، هي من بين أكثر فئات الممتلكات الثقافية المهددة بالزوال في بيرو.

سويسرا وبيرو هما من الدول الموقعة على اتفاقية "اليونسكو" لعام 1970، التي تحظر الاستيراد والتصدير غير القانونيين للممتلكات الثقافية.

كما وقّع البلدان اتفاقية ثنائية في العام 2016، لتعزيز تعاونهما في هذه القضية.

 

بيرو سويسرا سويسا تعيد قطعة أثرية بازل اليونسكو

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