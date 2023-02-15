بعد محاولة قتله.. مراجعة لرواية سلمان رشدي الأخيرة مدينة النصر

صدرت مؤخرا رواية مدينة النصر للروائي الإنجليزي من أصل هندي سلمان رشدي، فهي تعد قصة ملحمية لصعود وسقوط فيجاياناجارا، وهي عاصمة إمبراطورية فيجاياناجارا الهندية الجنوبية التاريخية، والتي اكتسبت اسم "بيسناغا" من خلال محاولات بائسة للنطق من قبل مسافر برتغالي.

وتتكشف القصة كإعادة رواية خيالية لتاريخ بيسناغا، وهي مبنية على الاكتشاف الأثري لـ Jayaparajaya، وهي قصيدة كتبها كاتب يُدعى بامبا كامبانا قيل للقراء أن عنوانه يترجم إلى "نصر وهزيمة".

وتنبه التعليقات الصوتية للراوي الذي لم يذكر اسمه والإصدارات البديلة للقصص القراء إلى تقاطعات الذاكرة وإحياء الذكرى والتاريخ. كما يشرح الراوي: "عرفنا فقط الأطلال الباقية، وذاكرتنا لتاريخها تحطمت أيضًا، بمرور الوقت، عيوب الذاكرة".

وفي جميع أجزاء الرواية، يستكشف سلمان رشدي عملية كتابة التاريخ - كيف يتم تسجيله وكيف يتم تقسيم الأهمية. وكما تقول بامبا كامبانا: "التاريخ ليس نتيجة لأفعال الناس فحسب، بل أيضًا نسيانهم".

ويهتم سلمان رشدي بكيفية بفكرة الجدل حول التاريخ وإعادة كتابته في اللحظات المعاصرة، على وجه الخصوص، إذ يستهدف الاستغلال الشعبوي للروايات التاريخية بهدف تحقيق مكاسب سياسية، "التخيلات يمكن أن تكون قوية مثل التاريخ" وأن - للمفارقة - "لم تكن أكثر من تصديق ولكنهم خلقت الحقيقة".

مكانة مدينة النصر في أعمال سلمان رشدي



تأخذ مدينة النصر موقعًا مثيرًا للاهتمام في مجموعة أعمال رشدي الأوسع. من بعض النواحي، يمكن قراءته كمجلد مصاحب للأفكار التي اكتشفها في The Enchantress of Florence (2008)، حيث وصل مسافر أوروبي إلى بلاط الإمبراطور المغولي أكبر، مدعياً أنه ابن الأميرة المغولية المفقودة ، قره. كوز ، مع قوى سحرية.

وتمثل مدينة النصر أيضًا عودة من نوع ما لرشدي، الذي لم يضع رواية بشكل كبير في شبه القارة الهندية لأكثر من عقد من الزمان.

في وقت تجدد فيه النزعة القومية، كان تحول رشدي إلى الملحمة التاريخية مثيرًا للاهتمام في لجوءه إلى تاريخ العصور الوسطى والأنساب التي طورها.

إنه يذكرنا بملاحم أفلام التيلجو التاريخية مثل Baahubali (2015) ، أو العوالم التاريخية التي استحضرها صانعو الأفلام الهنود مثل Sanjay Leela Bhansali في Bajirao Mastani (2015) ، أو Ashutosh Gowariker في Jodhaa أكبر (2008).

تعرض مدينة النصر - على غرار The Enchantress of Florence - أبحاث رشدي. تتضمن الرواية ببليوغرافيا للأعمال التي أشار إليها ، بما في ذلك تاريخ Vijayanagar من أوائل القرن الرابع عشر إلى أواخر القرن السادس عشر.

سلمان رشدي وإعادة كتابة التاريخ

تدرب سلمان رشدي كمؤرخ في جامعة كامبريدج له صدى في رواياته، فهناك أوصاف تفصيلية للحياة في المحكمة وسكن المدينة ولقاءات مع المسافرين، إذ أن هناك أيضًا إحساس ذكي بتحيز التاريخ وكيف يتغير المنظور في سرد وإعادة سرد الحدث نفسه.

بهذه الطريقة، تشحذ مدينة النصر فهم القارئ لكتابة التاريخ وكيف يمكن استخدامه لخدمة أجندات معينة.

نداء رشدي من أجل التسامح



مدينة النصر هي الرواية الخامسة عشرة لـ سلمان رشدي والأولى التي تنشر منذ تعرضه لهجوم وحشي في أغسطس 2022 ، مما تركه يعاني من إصابات غيرت حياته.

على الرغم من أن العمل قد اكتمل قبل الهجوم ، إلا أنه يمكن اعتباره ردًا لما يمثله مهاجم رشدي في جاذبيته للرفق والتسامح. ومع ذلك، فإن التفكير في مدينة النصر من منظور هذه الحادثة بحتة، تعتبر رواية رشدي الملحمية الرائعة ظلمًا.

كان رشدي راويًا أكيدًا في أوج قوته، ويكشف مرة أخرى عن مدى أهمية الهند باعتبارها منبعًا لخياله.

مدينة النصر إنسانية بعمق. طوال الوقت، هناك مناشدة للعدالة والاحترام والمساواة - وربما منظور يمكن من خلاله التفكير في كيفية تعرض هذه المثل العليا للتهديد بشكل متزايد. يعطينا رشدي الكلمات والقصص التي ندافع عنها.