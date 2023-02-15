عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بعد محاولة قتله.. مراجعة لرواية سلمان رشدي الأخيرة مدينة النصر

صدى البلد

صدرت مؤخرا رواية مدينة النصر للروائي الإنجليزي من أصل هندي سلمان رشدي، فهي تعد قصة ملحمية لصعود وسقوط فيجاياناجارا، وهي عاصمة إمبراطورية فيجاياناجارا الهندية الجنوبية التاريخية، والتي اكتسبت اسم "بيسناغا" من خلال محاولات بائسة للنطق من قبل مسافر برتغالي.

 

وتتكشف القصة كإعادة رواية خيالية لتاريخ بيسناغا، وهي مبنية على الاكتشاف الأثري لـ Jayaparajaya، وهي قصيدة كتبها كاتب يُدعى بامبا كامبانا قيل للقراء أن عنوانه يترجم إلى "نصر وهزيمة".

 

وتنبه التعليقات الصوتية للراوي الذي لم يذكر اسمه والإصدارات البديلة للقصص القراء إلى تقاطعات الذاكرة وإحياء الذكرى والتاريخ. كما يشرح الراوي: "عرفنا فقط الأطلال الباقية، وذاكرتنا لتاريخها تحطمت أيضًا، بمرور الوقت، عيوب الذاكرة".

 

وفي جميع أجزاء الرواية، يستكشف سلمان رشدي عملية كتابة التاريخ - كيف يتم تسجيله وكيف يتم تقسيم الأهمية. وكما تقول بامبا كامبانا: "التاريخ ليس نتيجة لأفعال الناس فحسب، بل أيضًا نسيانهم".

 

ويهتم سلمان رشدي بكيفية بفكرة الجدل حول التاريخ وإعادة كتابته في اللحظات المعاصرة، على وجه الخصوص، إذ يستهدف الاستغلال الشعبوي للروايات التاريخية بهدف تحقيق مكاسب سياسية، "التخيلات يمكن أن تكون قوية مثل التاريخ" وأن - للمفارقة - "لم تكن أكثر من تصديق ولكنهم خلقت الحقيقة".

صاحب التجربة الملهمة.. رحيل الشاعر الإماراتي كميدش بن نعمان الكعبي

بعد صدور كتابهما المثير للجدل|هاري وميغان يستعدان للإعلان عن مولود جديد غدًا

خلال أعمال تنقيب أسفل مترو روما.. الصدفة تقود لكشف أثري فريد|تفاصيل

الزمان وأنا.. مسيرة وأسرار الفنان فاروق فلوكس في عيد ميلاده 87

في ذكرى ميلاد مي زيادة|أحبت مصر وماتت حزنا على رحيل جبران خليل جبران

بها زخارف غير عادية..ماذا تعرف عن مقبرة ميرو بعد افتتاحها للجمهور مؤخرًا؟

بعد استردادها.. لماذا أعادت سويسرا منحوتة حجرية عمرها 2500 سنة إلى بيرو؟

أنشطة وفعاليات فنية متنوعة بفرع ثقافة الأقصر

تعرّض للقتل وفقد إحدى عينيه بسبب كتاباته.. تفاصيل رواية سلمان رشدي الجديدة

بسبب الزلزال المدمر.. اليونسكو: المواقع التاريخية في العراق وسوريا مهددة بالكامل |شاهد

مكانة مدينة النصر في أعمال سلمان رشدي
 

تأخذ مدينة النصر موقعًا مثيرًا للاهتمام في مجموعة أعمال رشدي الأوسع. من بعض النواحي، يمكن قراءته كمجلد مصاحب للأفكار التي اكتشفها في The Enchantress of Florence (2008)، حيث وصل مسافر أوروبي إلى بلاط الإمبراطور المغولي أكبر، مدعياً أنه ابن الأميرة المغولية المفقودة ، قره. كوز ، مع قوى سحرية.

وتمثل مدينة النصر أيضًا عودة من نوع ما لرشدي، الذي لم يضع رواية بشكل كبير في شبه القارة الهندية لأكثر من عقد من الزمان.

في وقت تجدد فيه النزعة القومية، كان تحول رشدي إلى الملحمة التاريخية مثيرًا للاهتمام في لجوءه إلى تاريخ العصور الوسطى والأنساب التي طورها.

إنه يذكرنا بملاحم أفلام التيلجو التاريخية مثل Baahubali (2015) ، أو العوالم التاريخية التي استحضرها صانعو الأفلام الهنود مثل Sanjay Leela Bhansali في Bajirao Mastani (2015) ، أو Ashutosh Gowariker في Jodhaa أكبر (2008).

تعرض مدينة النصر - على غرار The Enchantress of Florence - أبحاث رشدي. تتضمن الرواية ببليوغرافيا للأعمال التي أشار إليها ، بما في ذلك تاريخ Vijayanagar من أوائل القرن الرابع عشر إلى أواخر القرن السادس عشر.

تعرّض للقتل وفقد إحدى عينيه بسبب كتاباته.. تفاصيل رواية سلمان رشدي الجديدة

فقد إحدى عينيه| سلمان رشدي يتحدث للمرة الأولى: أعاني نفسيًا

سلمان رشدي وإعادة كتابة التاريخ

 

تدرب سلمان رشدي كمؤرخ في جامعة كامبريدج له صدى في رواياته، فهناك أوصاف تفصيلية للحياة في المحكمة وسكن المدينة ولقاءات مع المسافرين، إذ أن هناك أيضًا إحساس ذكي بتحيز التاريخ وكيف يتغير المنظور في سرد وإعادة سرد الحدث نفسه.

بهذه الطريقة، تشحذ مدينة النصر فهم القارئ لكتابة التاريخ وكيف يمكن استخدامه لخدمة أجندات معينة.

 

نداء رشدي من أجل التسامح


مدينة النصر هي الرواية الخامسة عشرة لـ سلمان رشدي والأولى التي تنشر منذ تعرضه لهجوم وحشي في أغسطس 2022 ، مما تركه يعاني من إصابات غيرت حياته.

على الرغم من أن العمل قد اكتمل قبل الهجوم ، إلا أنه يمكن اعتباره ردًا لما يمثله مهاجم رشدي في جاذبيته للرفق والتسامح. ومع ذلك، فإن التفكير في مدينة النصر من منظور هذه الحادثة بحتة، تعتبر رواية رشدي الملحمية الرائعة ظلمًا.

كان رشدي راويًا أكيدًا في أوج قوته، ويكشف مرة أخرى عن مدى أهمية الهند باعتبارها منبعًا لخياله.

مدينة النصر إنسانية بعمق. طوال الوقت، هناك مناشدة للعدالة والاحترام والمساواة - وربما منظور يمكن من خلاله التفكير في كيفية تعرض هذه المثل العليا للتهديد بشكل متزايد. يعطينا رشدي الكلمات والقصص التي ندافع عنها.

سلمان رشدي طعن سلمان رشدي رواية سلمان رشدي مدينة النصر جامعة كامبريدج الروائي سلمان رشدي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قيد منسي وبلحاج وشبانة بالزمالك.. مفاجأة لـ مشجعي الأبيض |فيديو

وفاة لاعب ملاكمة بالضربة القاضية في ختام بطولة الجمهورية بطنطا

كيلو الفراخ بـ55 جنيهًا والبانية 120.. مفاجأة قوية في أسعار الدواجن خلال أيام

الحكومة تحاصر العشوائيات.. تحرك جديد لتطوير 3 مناطق غير مخططة وهذه أشهرها

عاجل.. كاف يتمسك بقراره بإقامة مباراة الهلال السوداني والأهلي بدون جمهور

أخبار الرياضة|عرض ضخم من ميلان لضم نجم الأهلي.. وفيريرا غير مقتنع بالصفقة الجديدة

لازم تخافوا.. شوبير يثير قلق الأهلاوية على بطولة الدوري

اختفاء دول كاملة.. خطر يهدد 900 مليون شخص في العالم.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

صاحب التجربة الملهمة.. رحيل الشاعر الإماراتي كميدش بن نعمان الكعبي

بعد صدور كتابهما المثير للجدل|هاري وميغان يستعدان للإعلان عن مولود جديد غدًا

خلال أعمال تنقيب أسفل مترو روما.. الصدفة تقود لكشف أثري فريد|تفاصيل

الزمان وأنا.. مسيرة وأسرار الفنان فاروق فلوكس في عيد ميلاده 87

في ذكرى ميلاد مي زيادة|أحبت مصر وماتت حزنا على رحيل جبران خليل جبران

بها زخارف غير عادية..ماذا تعرف عن مقبرة ميرو بعد افتتاحها للجمهور مؤخرًا؟

بعد استردادها.. لماذا أعادت سويسرا منحوتة حجرية عمرها 2500 سنة إلى بيرو؟

أنشطة وفعاليات فنية متنوعة بفرع ثقافة الأقصر

ترشيحاتنا

باخموت تعاني.. إعلان صادم من زيلينسكي بشأن الحرب

بعد إنقاذها بـ228 ساعة|سيدة تركية تجلس بجانب الحطام وتقرأ القرآن لإخراج ذويها

إنقاذ مسنّة تركية من تحت ركام مبنى بعد 212 ساعة على وقوع الزلزال

الجيش الأمريكي يعلن تصفية مسئول كبير بتنظيم داعش الإرهابي بسوريا

الرئيس : كامل الدعم لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الثلاثية

لو معاك 80 ألف جنيه .. إليك أحسن 5 سيارات مستعملة| صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرهما التريند.. عمرو راضي لخطيبته هدير النحاس: كنت مخبيكي في قلبي

في اليوم العالمي لسرطان الأطفال.. علامة غريبة تكشف عن الأعراض

العنكبوت عمل فيها خروف..مصير مسجون حاول الهروب في بوليفيا.. صور

فهمتوا غلط.. بلوجر يثير الجدل برفقة عمرو راضي وهدير النحاس

فيديو

محتار.. في أي بطولة يشارك الأهلي دوري السوبر الأفريقي أم البطولة العربية؟

مش لاحقين .. هل تلغي التعليم الامتحانات الشهرية بالترم الثاني

زلزال مصر ولبنان.. العالم الهولندي يجدد تحذيراته ويستشهد بحركة الكواكب

لا تعليق.. ماذا قالت محامية الفتاة قاتلة والدتها في بورسعيد "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

د.هادي التونسي

بين الحقيقة والخيال

إلهام أبو الفتح

لم شمل الأسرة.. قانون هام

اﻟﻤﺰﻳﺪ