أحمد العوضي يوافق على طلب أحد متابعيه ويضعه في الترند.. تفاصيل

شارك الفنان أحمد العوضي متابعيه فيديو جديد، وهو يسير في الشارع، رفقة أحد متابعيه الذي طلب منه أن يساعده في تصدر التريند.

ونشر العوضي الفيديو عبر حسابه الرسمي علي فيس بوك، رفقة أحد متابعيه، وهو يقول له: “بالله عليك عايز أطلع تريند”، وعلق العوضي على الفيديو قائلًا: "أطلع تريند.. في حب إخواتي العسل".



يُذكر أن العوضي يستعد لأعمال جديدة سيُعلن عنها قريبًا بعد نجاحه في الموسم الرمضاني الماضي في مسلسل فهد البطل.

كان الفنان أحمد العوضي، قد شارك جمهوره لحظة عفوية وطريفة جمعته ببائع فريسكا خلال تواجده على البحر، حيث نشر عبر صفحته الرسمية على فيسبوك فيديو يوثق اللقاء.