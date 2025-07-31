فيديو طريف يجمع أحمد العوضي وبائع فريسكا على الشاطئ

شارك الفنان أحمد العوضي جمهوره لحظة عفوية وطريفة جمعته ببائع فريسكا خلال تواجده على البحر، حيث نشر عبر صفحته الرسمية على فيسبوك فيديو يوثق اللقاء.

وظهر في الفيديو البائع وهو يحييه بكلمات حماسية قائلًا:"حبيبي يا عوضي يا عترة زمانك يا فتوة الحتة، عليك شخطه تهز الأسد وتلبش الجتة، ساعة تقول آه تجري الفنانين قدامك، أسد ومجدع ونظرك 6 على 6".







وعلّق العوضي على الفيديو مازحًا: “أخ من إخواتي الجدعان قابلني على البحر سمعني أحلى كلام وأنا وشي كله رملة.. أجمد بائع فريسكا”.

يُذكر أن العوضي يستعد لأعمال جديدة يُعلن عنها قريبًا بعد نجاحه في الموسم الرمضاني الماضي في مسلسل فهد البطل.





