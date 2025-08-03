ليالٍ أدبية بالقليوبية.. من كواليس المسرح إلى "رسايل" لم تُرسل

ضمن برامج وزارة الثقافة لدعم الحراك الأدبي بالمحافظات، تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، عددا من حفلات التوقيع لمناقشة أعمال النشر الإقليمي، وذلك خلال الأسبوع الجاري، بفرع ثقافة القليوبية.

وتستضيف جمعية الشبان المسلمين بمدينة بنها، في السابعة من مساء الأربعاء المقبل، حفل توقيع ومناقشة كتاب "أوراق من تاريخ المسرح في القليوبية" للكاتب فؤاد مرسي، وذلك بمشاركة نخبة من الأدباء والنقاد، هم: الدكتور ياسر عبد الرحمن، الشاعر مجدي أبو الخير، والكاتب أحمد القصبي.

ويضم الكتاب مجموعة من الأبحاث والدراسات التي توثق لتاريخ المسرح في محافظة القليوبية، مركزا بشكل خاص على فرقة القليوبية المسرحية، وفرقة مسرح العمال بشبرا الخيمة.

كما يستعرض خلاله المؤلف مراحل التأسيس، وإعادة التشكيل والتطوير، مع تسليط الضوء على السير الذاتية لعدد من الرموز الذين أثروا في الحركة المسرحية، من بينهم: محمد بحيري، أيمن سالم، فهمي منصور، عبد الفتاح العدوي، محمد الشرنوبي شاهين، سلامة حسن، وفؤاد حجاج.

كما يشهد مركز شباب طوخ، في السابعة من مساء الجمعة 8 أغسطس، حفل توقيع ديوان "رسايل مبعتهاش" للشاعرة رضوى رضا، في أمسية تجمع بين الشعر والنقد.

ويضم الديوان سبع عشرة قصيدة، من أبرزها: "رسمت عيني الضيقة بالفحم"، "جناح ملايكة في دراعي بينبت"، "بدون كتالوج"، "مفتاح الحكاية"، "ضيف شرف في رواية بحرقها"، "شياط الروح"، "باجي لك أتونس"، و"على الناصية".

ويشارك في المناقشة الشاعران سليمان الزهيري، ومحمود الزهيري، والناقد محمد علي عزب.

تأتي الفعاليات ضمن أنشطة فرع ثقافة القليوبية، برئاسة الفنان ياسر فريد، التابع لإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، في إطار أنشطة مكثفة ومتنوعة تقدمها هيئة قصور الثقافة خلال شهر أغسطس، لدعم المبدعين بالمحافظات وتعزيز التفاعل مع نتاجهم الأدبي والفني.