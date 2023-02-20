مناقشة وحفل توقيع رواية عهد دميانة في مركز الرحاب الثقافي.. الجمعة المقبل

يستضيف المركز الثقافي بنادي الرحاب الرياضي حفل مناقشة وتوقيع رواية "عهد دميانة " للكاتب والروائي د. أسامة عبد الرءوف الشاذلي وذلك في تمام السادسة مساء يوم الجمعة 24 من فبراير.

ويدير النقاش الكاتب عماد العادلي المستشار الثقافي للنقابة العامة لأطباء مصر ومؤسس الرواق الفلسفي.

ويقول المهندس أحمد شمروخ مدير المكتبة المنظمة للفاعلية : لقد نجحنا في اقتناص أول حفل توقيع لرواية "عهد دميانة " لنبدأ به فعاليات الموسم الثقافي الذي ننظمه سنويا في أعقاب معرض القاهرة الدولي للكتاب ، ليكون بمثابة الواحة التي تتلاقح فيها الأفكار والنقاشات حول الأعمال الإبداعية المختلفة التي تضمنها المعرض.

وحقق الموسم في العام الماضي نجاحا جماهيريا وإقبالا على الندوات التي استضفنا خلالها عددا كبيرا من الكتاب منهم الروائي المستشار أشرف العشماوي والكاتب والروائي أحمد مراد والدكتورة ريم البسيوني والإعلامية رولا خرسا ، إضافة إلى تنظيم عدد من الورش الفنية للأطفال في الرسم والموسيقى.



أما رواية "عهد دميانة " فتتناول فترة حرجة من تاريخ مصر تميزت بالصراع القومي والمذهبي والعرقي في نهايات الدولة الفاطمية حيث النزاعات السياسية على أشدها بين الولاة والوزراء والخلفاء ، ويعرج بنا إلى تجربة إنسانية شاملة للبحث عن الهوية بين عشرات الانتماءات التي تفرقها .



"عهد دميانة " هو العمل الروائي الثاني للشاذلي بعد روايته الأولى "أوراق شمعون المصري" التي حققت نجاحا جماهيريا كبيرا وتصدرت قوائم الأكثر مبيعا على مدار عامين .

دكتور أسامة عبد الرءوف الشاذلي هو أستاذ جراحة العظام بكلية طب عين شمس ، قام بكتابة القصة القصيرة والمقال في عدد من الصحف كما قام بإلقاء العديد من المحاضرات في مجال الأدب والتاريخ . وله كتاب بعنوان "رحلة إلى يأجوج ومأجوج" صدر عام 2012 .