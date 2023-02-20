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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

رحيل الشاعر السوري حكم البابا بعد صراع مع المرض

الشاعر حكم البابا
الشاعر حكم البابا

رحل عن عالمنا الشاعر والسيناريست والصحفي السوري حكم البابا، الذي فارق الحياة بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز 62 عاماً.

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صداقة ممتدة 

ونعى العديد من الصحفيين والإعلاميين والفنانين والمثقفين السوريين، الشاعر حكم البابا. 

وقال صديقه الصحفي محمد منصور في منشور على "فيسبوك": "أنعي لكم أيها الأحبة.. صديقاً لم ألتق به منذ 12 عاماً، صديقاً ربطتني به صداقة امتدت على مدى ما يقرب من عقدين من الزمن (...) عشنا معاً على الحلوة والمرة (..)".

وولد حكم البابا في مدينة حماة في عام 1961، وحصل على دبلوم في الصحافة من معهد الإعداد الإعلامي في دمشق في عام 1982، إضافة إلى إجازة في الفنون المسرحية من "المعهد العالي في الفنون المسرحية" في عام 1991.

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إنتاج فني وثقافي

 

وأصدرحكم  البابا 7 دواوين شعرية في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي، أبرزها: "عصيان" (1982)، و"مرّ من هنا" (1984)، و"عم صباحاً أيها الشقي" (1985)، و"سيرة العائلة" (1989)، و"ما تبقى من كلام" (1991).

 

ومن أبرز كتب حكم البابا: "في الخوف: شاهد عيان على الصحافة السورية"، الذي صدر في طبعتين متتاليتين في شهري أبريل، وسبتمبر 2005.

كما كتب أيضًا 5 مسلسلات، هي: "عيلة خمس نجوم" (1995)، و"أحلام أبو الهنا" (1996)، و"عائلتي وأنا" (1999)، و"قلة ذوق وكترة غلبة" (2003)، و"أيام الولدنة" (2007) والذي فاز بخمسة جوائز في مهرجان القاهرة للإعلام العربي 2008.

وتجدر الإشارة إلى أن حكم البابا كتب وأعدّ برنامجاً ساخراً للنجم السوري دريد لحام بعنوان: "على مسؤوليتي" ةالذي عرض في عامي 2001 و2002. كما عمل مندوباً لـ"مهرجان الإسكندرية السينمائي" في مدينة دمشق بين عامي 1998 و2002.

حكم البابا رحيل حكم البابا رحيل الشاعر حكم البابا عم صباحا أيها الشقي مهرجان الإسكندرية السينمائي

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