لاس فيغاس العالم القديم| هربت إليها كيلوباترا.. ماذا نعرف عن مدينة بايا؟

كانت بايا أشبه بـ لاس فيغاس بالنسبة للإمبراطورية الرومانية، فهي المكان الذي جاء فيه الأثرياء والأقوياء لتنفيذ شؤونهم غير المشروعة، فقد قام الأثرياء في روما برحلات نهاية الأسبوع داخل بايا، وقام أيضًا رجال الدولة الأقوياء ببناء فيلات فاخرة على شاطئها، مع منتجعات صحية ساخنة وحمامات من البلاط الفسيفسائي إذ كان يمكنهم الاستمتاع برغباتهم الأكثر جموحًا. حتى أن أحد السكان طلب إقامة مغارة خاصة محاطة بتماثيل رخامية، مخصصة فقط لـ "المتعة الأرضية".

بايا.. مدينة الشعراء

منذ أكثر من 2000 عام، كانت بايا هي لاس فيجاس التابعة للإمبراطورية الرومانية - وهي مدينة منتجع على بعد حوالي 30 كم من نابولي على الساحل الغربي الإيطالي المليء، إذ كانت تلبي أهواء الشعراء والجنرالات وكل من بينهم، حيث قام الخطيب الكبير شيشرون بتأليف الخطب من خلوه على الخليج، بينما حافظ الشاعر فيرجيل وعالم الطبيعة بليني على مساكن يسهل الوصول إليها من الحمامات العامة المجددة للحيوية.

هروب كليوباترا

وقال جون سموت، وهو الباحث الذي شارك مع علماء الآثار المحليين لدراسة الموقع: "هناك العديد من حكايات المؤامرات المرتبطة بـ بايا، إذ تقول الشائعات أن كليوباترا هربت في قاربها من بايا بعد مقتل يوليوس قيصر في عام 44 قبل الميلاد، بينما خططت جوليا أغريبينا لوفاة زوجها كلوديوس في بايا حتى يصبح ابنها نيرو إمبراطورًا لروما.

فطر قاتل

وأوضح سموت: "لقد سممت كلوديوس بالفطر القاتل". “لكنه نجا بطريقة ما، لذا في الليلة نفسها، طلبت أجريبينا من طبيبها إعطاء حقنة شرجية من القرع البري السام”.

جذبت المياه المعدنية والمناخ المعتدل في البداية نبلاء روما إلى بايا خلال النصف الأخير من القرن الثاني قبل الميلاد.

يتذكر سموت: "زرت الموقع عندما كنت صبيًا، ووضع المرشد مظلة في الأرض وخرج البخار والحمم البركانية".

كان الإغريق والرومان القدماء يوقرون الكالديرا كمدخل للعالم السفلي، لكنهم غذوا أيضًا عددًا من التطورات التكنولوجية: الاختراع المحلي للأسمنت المقاوم للماء، ومزيج من الصخور الجيرية والبركانية، حفز بناء القباب الهوائية والواجهات الرخامية، بالإضافة إلى أحواض الأسماك الخاصة ومنازل الحمامات الفخمة.

ولكن نظرًا لسمعة بايا الخاطئة، ربما يكون من المناسب أن تكون وفرة النشاط البركاني في المنطقة قد تسببت أيضًا في انهيارها.

وعلى مدى عدة قرون، تسبب النزف البطيء، والارتفاع والانهيار التدريجي لسطح الأرض الناجم عن النشاط الحراري المائي والزلزال ، في غرق جزء كبير من المدينة في قبر مائي، حيث لا يزال قائما حتى اليوم.

لم يتم تجديد الاهتمام السياحي بالساحل الذي كان يتمتع بشعبية في السابق إلا في الأربعينيات من القرن الماضي عندما شارك الطيار صورة جوية لصرح يقع تحت سطح المحيط مباشرة. وسرعان ما حير علماء الجيولوجيا بشأن الآبار التي خلفتها الرخويات على أنقاض عُثر عليها بالقرب من الشاطئ، وهي إشارات تدل على أن أجزاء من سفح التل قد انخفضت في يوم من الأيام تحت مستوى سطح البحر. فبعد عقدين من الزمان، كلف المسؤولون الإيطاليون غواصة لمسح الأجزاء تحت الماء من المدينة.

فما وجدوه كان رائعًا: منذ العصر الروماني، تسبب الضغط تحت الأرض في ارتفاع وهبوط الأرض المحيطة بايا باستمرار، مما دفع الآثار القديمة إلى أعلى باتجاه سطح البحر قبل ابتلاعها ببطء مرة أخرى - نوع من المطهر الجيولوجي.

محمية بحرية

كانت الأنقاض الموجودة تحت سطح البحر من اختصاص عدد قليل من علماء الآثار الجريئين حتى وقت قريب. لم يتم تحديد الموقع الأثري المغمور بالمياه رسميًا كمنطقة محمية بحرية وحتى عام 2002، وهو وقت فتحه للجمهور.

ومنذ ذلك الحين، قدمت تقنية المسح ثلاثي الأبعاد والتطورات الأخرى في علم الآثار البحرية لمحات لأول مرة في هذا الفصل من العصور القديمة: قام الغواصون والمؤرخون والمصورون بالتقاط صور مستديرة وأروقة مغمورة بالمياه، بما في ذلك معبد فينوس الشهير (ليس معبدًا، ولكن ساونا حرارية)، حيث أدت الاكتشافات لتقديم أدلة على الانفلاتات الأكثر فظاعة في روما.

وبسبب تموج قشرة الأرض، تقع هذه الأنقاض في الواقع في المياه الضحلة نسبيًا، على عمق 6 أمتار في المتوسط، مما يسمح للزوار برؤية بعض هياكلها الغريبة تحت الماء من قارب ذو قاع زجاجي، أو videobarca.

وتقدم مراكز الغوص المحلية مثل Centro Sub Campi Flegreo (الذي شارك مع BBC في فيلم وثائقي حديث عن بايا) أيضًا جولات الغطس والغوص في المدينة المغمورة على بعد بضعة كيلومترات في البحر التيراني.

وخلال الأيام الهادئة يمكن للزوار اكتشاف الأعمدة الرومانية والطرق القديمة والساحات المرصوفة بشكل متقن.

منحوتات مغمورة

وهناك الكثير مما يمكن رؤيته فوق خط المياه أيضًا؛ لذلك فإن العديد من المنحوتات المغمورة هي في الواقع نسخ طبق الأصل؛ يمكن العثور على النسخ الأصلية أعلى التل في قلعة بايا، حيث تدير هيئة الرقابة الأثرية في كامبانيا متحفًا للآثار التي تم سحبها من البحر. كما يمكن رؤية العديد من الآثار الرومانية الموجودة فوق الأرض بالقرب من Parco Archeologico delle Terme di Baia، وهو جزء من المدينة القديمة لا يزال فوق مستوى سطح البحر، لكن تم التنقيب عنه في الخمسينيات من قبل أميديو مايوري، عالم الآثار الذي اكتشف أيضًا بومبي وهيركولانيوم، ويتميز الموقع التاريخي الأرضي ببقايا شرفات من الفسيفساء وحمامات مقببة.

وعلى الرغم من أن بايا لا تزال تجسد روح الخمول والمتعة. في هذه الأيام، لكن يتميز الخط الساحلي الذي كان مليئًا بالقصور والحمامات بمرسى صغير وفندق وعدد قليل من مطاعم المأكولات البحرية التي تصطف على طريق ضيق يمتد شمال شرق باتجاه نابولي.

ويتوقع علماء الزلازل المزيد من النشاط البركاني على طول ساحل بايا في المستقبل القريب، مما يجعل مصير المدينة غير مؤكد مرة أخرى.

عالم سفلي

ومؤخرا تم تسجيل عشرين زلزالًا صغيرًا في المنطقة في العام الماضي وحده، وتطرق الحديث في السنوات الأخيرة إلى إغلاق الآثار الغارقة بشكل دائم أمام الزوار.

ومع ذلك، في الوقت الحالي، يمكن للزوار البحث في هذه المدينة تحت الماء عن مدخل مخفي إن لم يكن للعالم السفلي، فعلى الأقل لبعض الكنوز الجوفية الرائعة.