أتمنى أن تموتوا.. فيديو لراكبة يثير جدلا على متن طائرة بأمريكا

أثار مقطع فيديو لسيدة على متن طائرة قبل إقلاعها من مطار مدينة لاس فيجاس في مقاطعة كلارك بولاية نيفادا الأمريكية حالة من الجدل عندما طلب منها مغادرة الرحلة، فماذا حدث؟

وثق مقطع الفيديو الذي نشرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، أحد ركاب الطائرة ويدعى “براد” عبر صفحته على تطبيق “تيك توك”.

راكبة تثير الجدل

وبعدما قرر طاقم الطائرة استبعاد الراكبة التي عرفت باسم “كارين” قبل إقلاعها، بدأت في الصراخ في الركاب مكررة: "أتمنى أن تتحطم بكم وتموتوا جميعا''، ما أصاب الركاب بالصدمة، ليرد أحدهم عليها ساخرا: "بوو!"، فتجيبه: “بووووووووو يووووو يو، لو كنت في موقعي لفعلت نفس الشيء”.

وفي مقطع الفيديو يمكن رؤية الطيار يقف من مقعده في قمرة القيادة ويخرج من الطائرة خلفها للتأكد من مغادرتها.

ومن غير الواضح لماذا طُلب من الراكبة المغادرة برفقة صديقها.

طائرة لاس فيجاس

وفي وقت سابق، أقرت هيئة الطيران الفيدرالية (FAA) أنه حتى 15 ديسمبر، كان هناك 2359 بلاغا عن ركاب مشاغبين، و553 قضية تنفيذية ، وفتح ما مجموعه 823 تحقيقا.

واعتبر عام 2021 أسوأ عام منذ بدء التسجيلات في عام 1995، عندما بدأ 1091 تحقيقًا - وهو ارتفاع هائل عن عام 2020 ، الذي شهد 183 فقط، و2019 بـ 146 واقعة شغب بالطائرات.

وكان جزء كبير من اضطرابات عام 2021 بسبب الجدل حول احتياطات COVID-19 مثل أقنعة الوجه.

وأوضحت ولاية إدارة الطيران الفيدرالية: “التدخل في واجبات أحد أفراد الطاقم ينتهك القانون الفيدرالي، والركاب الذين ينخرطون في سلوك جامح يمكن تغريمهم من قبل إدارة الطيران الفيدرالية أو محاكمتهم بتهم جنائية، يمكن أن يواجه الركاب غرامات تصل إلى 37000 دولار بسبب أي سلوك خارج”.