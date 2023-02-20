زاهي حواس: لا دليل على وجود الأنبياء في كتب الآثار المصرية

قال الدكتور زاهي حواس عالم الآثار المصرية، إن وجود الأنبياء عليهم السلام، لا دليل له في كتب الآثار المصرية، وإنما في الكتب السماوية فقط.

جاء ذلك خلال محاضرة نظمتها الدكتورة "آيات الحداد" عضو مجلس النواب، للدكتور زاهي حواس عالم الآثار المصرية، للحديث عن الاكتشافات الأثرية الأخيرة.

وكشف، أن مصر جاء فيها ثلاث أنبياء هم سيدنا يوسف وموسى وإبراهيم،و هناك مشهد لمقبرة تعود إلى مصر الوسطي منذ 3500 عام، وبها مشهد لـ37 أسيوي، يرتدون ملابس مزركشة ولهم ذقن ورئيسهم اسمه "ابشا"، ومن الممكن أن يكون إسم من أسماء سيدنا إبراهيم.

وتابع خلال المحاضرة أن قصة سيدنا يوسف، ذكرت قصة مشابهة له في العصر الروماني، وهي أن المياه لم تأت لمنابع النيل، وفرعون قام بتقديم قرابين للألهة لعودة المياه، قائلًا: "ولا نعرف إذا كانت منقولة من نص قديم أو لا لكن لم يذكر اسم سيدنا يوسف".