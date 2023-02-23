لغز محير .. ما الذي دفع فريق الإنقاذ الإسرائيلي سرقة مخطوط تركيا الأثري؟

مؤخرًا تم إرجاع نص يهودي قديم مأخوذ من تركيا بواسطة فريق البحث والإنقاذ الإسرائيلي، المعروف باسم زاكا، بعد الزلزال الأخير، حسبما أكد ممثلو الجالية اليهودية في تركيا على تويتر يوم الأحد الماضي.

والنص الذي تمت سرقته خلال الزلزال هو نسخة من كتاب إستر القديم المسمى ميجيلا أنطاكيا، يتم الاحتفاظ به الآن في الحاخامية الرئيسية للبلاد، داخل المكتب الرئيسي للحاخام الرئيسي للبلاد، في اسطنبول.

مخطوطات تركيا

وقالت وزارة الثقافة والسياحة التركية على تويتر "ستستمر القطع الأثرية التي تنتمي إلى جميع أنواع المعتقدات والثقافات التي كانت موجودة داخل حدود بلدنا لقرون في الحفاظ عليها بعناية في هذه الأراضي". وقالت الوزارة أيضا إنها تبحث في اتهامات بسرقة مخطوطات دينية أو تهريبها إلى خارج البلاد، حيث يتم التحقيق بدقة في جميع الادعاءات المتعلقة بتقييم المخطوطات في نطاق القانون رقم 2863 من قبل إدارة مكافحة التهريب في وزارتنا ويتم التعامل مع العملية بالتنسيق مع وزارة الخارجية لدينا."

ووفقا لصحيفة يديعوت أحرونوت اليومية الإسرائيلية، اقترب رجل مسن من الرائد حاييم أوتمازين، قائد زاكا، مع النص الديني القديم في الأيام التي أعقبت الزلزال.

أضرار بالغة

وقال الرجل إنه استعادها من كنيس في مدينة أنطاكيا التركية، فقد تعرض المبنى لأضرار بالغة جراء الزلزال الذي وقع في 6 فبراير، مع وفاة رئيس الجالية اليهودية في أنطاكيا، شاول سينوديو أوغلو وزوجته تونا سينوديو أوغلو خلال الكارثة.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، طلب الرجل حراسة كتاب إستير بسبب قرب المدينة من سوريا والقلق من "وقوعهم في الأيدي الخطأ".