لوحات من مقتنيات مؤسس مايكروسوفت في مزاد كريستيز|تفاصيل

كشفت دار "كريستيز" للمزادات عن مجموعة من اللوحات الفنية التي تعود للملياردير الراحل بول ألين (1953 - 2018) الذي ساهم في تأسيس شركة "Microsoft"، وهي المجموعة الثالثة والأخيرة المعروضة للبيع، التي تعود للملياردير الشهير.

وتضمّ المجموعة سبعة أعمال، ثلاثة منها تعود لجورجيا أوكيفي، وثلاثة لدايفيد هوكني، وواحدة لإدوارد هوبر، تقدّر قيمتها الإجمالية بين 30.6 و42.8 مليون دولار.

وأعلنت دار كريستيز في بيان، أنه "سيتم التبرّع بجميع عائدات المزاد للجمعيات الخيرية، وفقاً لرغبة بول ألين".

نظرة متعمقة

وقالت نائبة رئيس كريستيز للفنون، جوانا فلاوم لصحيفة "Artnet News": "تقدّم هذه المجموعة الشخصية نظرة متعمّقة تدلّ على اهتمام ألين وذوقه الفني، وتوضح الأعمال ارتباطه الطويل بولاية نيو مكسيكو الأميركية، وبطبيعتها وتاريخها الثقافي، حيث كانت موقع ومنطلق مايكروسوفت عام 1975".

ووصفت الصحيفة الملياردير الراحل، بأنه "من أشدّ المعجبين بالفنانة أوكيفي، لدرجة أنه اشترى منزلها السابق عام 2000، وتبلغ مساحته 20 فداناً في "سانتا فاي"، وهو معروض في السوق حالياً بنحو 15 مليون دولار".

وتعرض "كريستيز" للبيع لوحتين للفنانة أوكيفي من مجموعة بول ألين، الأولى بعنوان White Calico" Rose" (1930)، وتترواح قيمتها بين 6 و8 ملايين دولار، والثانية Black Iris VI" (1936)"، وتقدّر بـ5 إلى 7 ملايين دولار.

وهناك لوحة أخرى هي عبارة عن منظر طبيعي في نيو مكسيكو، بعنوان "على طريق سانتا فاي قديماً" (1930-1931) ، يتوقّع أن تحقق ما بين 4 و6 ملايين دولار.

أمّا لوحات هوكني الثلاث فهي: The Gate" (2000)"، وتقدّر بمبلغ 6 إلى 8 ملايين دولار، Felled trees" (2008)، تقدّر بـ 4 إلى 6 ملايين دولار، Early Blossom, Woldgate" (2009)"، تقدّر بمبلغ 5 إلى 7 ملايين دولار.

العمل الأكثر تواضعاً من المجموعة هو لوحة إدوارد هوبر (1929) "Coast Guard Cove"، تُعرض مقابل 6 إلى 8 آلاف دولار.