عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ضمن فعاليات شهر القراءة الوطني.. مركز أبوظبي للغة العربية ينظم همم تقرأ

صدى البلد

يُنظم مركز أبوظبي للغة العربية في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، ضمن فعالياته في شهر القراءة الوطني 2023، وبالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ممثلة في مركز غياثي للرعاية والتأهيل معرض «همم تقرأ»، وذلك في مجلس الشيخ مبارك بن قران المنصوري بمنطقة الظفرة في مدينة غياثي، حتى غدًا 15 مارس الجاري.

 

ويُعد هذا المعرض هو الأول من نوعه في غياثي، الذي يأتي ضمن مبادرة «خزانة الكتب» ليلبي تطلعات أصحاب الهمم ويوافق احتياجاتهم، إلى جانب تنظيم عدد من الفعّاليات المصاحبة للمعرض لترسيخ ثقافة القراءة بين جميع الأفراد.

 

ويوفر المعرض ما يقارب 200 عنوان بواقع 700 كتاب، تتناول شتّى المجالات، من ضمنها، كُتب الأطفال والناشئة، والأدب، والتاريخ، والعلوم الطبيعية والاجتماعية، والفنون، والألعاب الرياضية، واللغات.

بحضور سلطان القاسمي.. افتتاح أيام الشارقة المسرحية

لغز عثور السلطات الأمريكية على قطعة أثرية مصرية عمرها 3000 عام| تفاصيل

لغز اكتشاف حمام روماني عمره 1800 عام بالقرب من قرية فرنسية.. تفاصيل

اختيار معرض De Sarthe في الصين كأفضل منصة للفن الحديث

تحويشة العمر وتحويجة البن.. مجمع اللغة العربية يجيز كلمات جديدة|تعرف عليها

المشاغب الذي فضّل الديمقراطية..وفاة الروائي الياباني كنزابورو أوي الحائز على جائزة نوبل|تفاصيل

أحد أهم الروائيين الأمريكيين.. إصابة الكاتب بول أوستر بمرض السرطان| تفاصيل

بعد رحلة عطاء طويلة.. وفاة الأديب الفرنسي ميشال بيرامور عن عمر 101 عام

علماء الآثار في حيرة.. اكتشاف مدرج روماني غامض بقرطبة الإسبانية

تأريخ وتوثيق جديد .. العثور على كنز في هولندا | شاهد

مبادرات

 

وقال الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية «نحرص من خلال تنظيم فعاليات ومبادرات نوعية جديدة إلى تعزيز مكانة اللغة العربية في مختلف المجالات الثقافية والإبداعية والتعليمية والمعرفية، وضمان إيصال الكتاب إلى جميع الشرائح المجتمعية بما يلبي تطلعاتهم وذائقتهم الأدبية. ونؤمن في المركز بأن القراءة وتوفير الكتاب حق مكتسب للجميع. ومن المهم أن تتكاتف الجهود لتمكين كافة الأفراد من القراءة، والاستفادة من الحراك الثقافي المهم الذي تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة والمشاركة الفاعلة في مسيرة النهضة والتنمية المستدامة. لقد حقّقت هذه الفعّالية نجاحاً لافتاً مُنذ إطلاقها، واليوم تصل إلى مدينة غياثي، لتعميم ثقافة القراءة بين سكانها والإسهام في بناء مجتمع قارئ يمتلك الوعي والثقافة».

 

من ناحيته قال عبد الله عبد العالي الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم: نهدف من تلك الأنشطة إلى تعزيز مفهوم القراءة في مجال رعاية وتأهيل فئات أصحاب الهمم، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للقراءة 2026، وإيجاد جيل قارئ ومجتمع مثقف وواعٍ، وتسعى المؤسسة لغرس حب القراءة في نفوس منتسبيها، مشيراً إلى أن مؤسسة زايد ستعمل جاهدة لدمج هذه الفئة ضمن البرامج والمبادرات التي تضمنتها السياسة الوطنية للقراءة لنشر المعرفة بين الأشخاص من أصحاب الهمم، وتمكينهم من الاطلاع على المعارف المعاصرة.

 

وأضاف: علينا العمل معاً لنشر ثقافة القراءة وغرس قيمها الأساسية والتشجيع على حب المطالعة وممارستها بين طلابنا وكوادرنا، وجعلها أسلوب حياة، حيث إن ترسيخ القراءة غاية سامية وإحدى القيم الإيجابية التي نهدف إلى ترسيخها في نسيج منتسبينا من فئات أصحاب الهمم وصولاً إلى مجتمع المعرفة لإعداد أجيال إماراتية مثقفة وواعية ومنفتحة على الآخر.

 

وتوجه عبد الله الحميدان بالشكر إلى مركز أبوظبي للغة العربية، والدكتور علي بن تميم رئيس المركز على تعاونهم مع المؤسسة لتنظيم معرض «همم تقرأ» بمدينة غياثي، مؤكداً أن المؤسسة تنظم كذلك سلسلة من الأنشطة والبرامج بالتعاون مع عدد من المؤسسات والجهات الحكومية والمجتمعية لتعزيز القراءة لدى الطلبة من فئات أصحاب الهمم، وتأكيد حقوقهم في الدمج والإيمان بقدراتهم وإبداعاتهم، كما تركز على أهمية الإدراك المعرفي للطلبة كونه وسيلة لإثراء معرفة الطالب، وزيادة معلوماته وتأهيله للانتقال إلى مرحلة أخرى وزيادة حصيلته اللغوية.

ويقدّم معرض «همم تقرأ» لزوّاره مجموعة من الأقسام التي تتناول محاور متنوعة، كما يُنظم مجموعة من الأنشطة التي تشمل «مسابقة تحدّي المعرفة للأطفال»، ورشة عمل قرائية خاصة بأولياء الأمور تحمل عنوان «كتاب أعجبني»، عروض «مسرح عرائس ماريونيت» و«ركن الحكايات».

مركز ابوظبي للغة العربية مع مؤسسة زايد معرض همم تقرأ ك تب الأطفال الألعاب الرياضية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. فيفا يزف بشرى سارة لـ الأهلي

بيان عاجل من البنتاجون بعد إسقاط روسيا مسيرة أمريكية في البحر الأسود

قرارات عاجلة ورقابة مكثفة.. الهلال السوداني وصن داونز تحت أعين كاف

هترخص البلدي وبنص السعر.. كل ما تريد معرفته عن اللحوم التشادي ومنافذ بيعها

عاجل.. فيفا يعلن مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية 2025

ولا عزاء للزعلانين.. تعليق ناري من شوبير على مشاركة الأهلي بمونديال الأندية

شوبير يكشف تطورا جديدا يقلب الموازين في أزمة كهربا مع الزمالك

قرار نهائي.. أشرف بن شرقي يحسم الجدل حول عودته لـ الزمالك

ترشيحاتنا

هالاند يقود تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة لايبزيج في دوري أبطال أوروبا

أنا عايز أسماء.. اتغديت بيه قبل ما يتعشى بيا ومخلتوش يمارس معاها الحرام

باستثناء هذه المحلات.. مواعيد غلق المراكز التجارية في رمضان

قبل مواجهة الهلال السوداني.. صن داونز يستبعد 11 لاعباً من قائمة الفريق

البنتاجون يدين إسقاط روسيا لطائرة مسيرة أمريكية فوق البحر الأسود

مرت بالقرب من حدودنا.. بيان روسي بشأن إسقاط المسيّرة الأمريكية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شهية ولذيذة .. طريقة عمل المكرونة بصلصة الزيتون

كثرة موت الشباب تحت سن 35.. 11 سببا يكشفها جمال شعبان

بعد فشل الرجال.. روسيا تجند السجينات للحرب

قبل رمضان.. احترس من تخزين الأطعمة والمشروبات بهذه الطريقة في ثلاجتك

فيديو

كشفت عن معاناتها.. موديل شهيرة تستغيث من الظلم وتعلن سر اختفائها

بسبب علاقة غير شرعية.. لغز إنهاء حياة عامل على يد صديقه| شاهد

لاعبو الأهلي تحت التهديد وسر غضب كولر.. ماذا يحدث؟ |شاهد

«أصابني بارتجاج»..علا غانم تكشف المستور عن علاقتها بطليقها..فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

د. آية صلاح

كوني قوية.. حققي ذاتك

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان - 14 -

المستشار أسـامة الصعيدي

الغدر بالقانون بين الواقع والمأمول

كريمة أبو العينين

‏ ألم تكتفِ يا صلاح!!

نجلاء الراوي

التشهير والمرض النفسي على مواقع التواصل

جاسم مرزوق بودي

حدثتني سارة عن .. السعوديات

اﻟﻤﺰﻳﺪ