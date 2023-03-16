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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بينهم مارسيل خليفة.. إعلان الفائزين بجائزة محمود درويش 2023

صدى البلد

منحت جائزة محمود درويش لعام 2023، بالتزامن مع ذكرى ميلاد الشاعر الفلسطيني الراحل، فئة المبدع العربي إلى الفنان اللبناني مارسيل خليفة، وفي فئة المبدع العالمي إلى الإيطالية إيزابيلا كاميرا دافليتو، بينما حصدت جائزة فئة المبدع الفلسطيني، الأكاديمية والشاعرة سلمى الخضراء الجيوسي.

 

وقال المدير العام لمؤسسة محمود درويش ومنسق الجائزة، فتحي البس، خلال احتفال أقيم في قاعة "الجليل" برام الله، إن الفنان اللبناني مارسيل خليفة تبرع بالقيمة المالية للجائزة لصالح مشروعات المؤسسة.

 

ويحصل الفائز في كل فئة على جائزة مالية قدرها 25 ألف دولار، إضافة إلى شهادة موقعة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

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خريف العمر 

 

وألقى الفنان مارسيل خليفة، كلمة عبر الفيديو، قائلاً: "محمود.. حبيبي.. أتذكر خريف العمر، وصخب الطبيعة والشجر في التشرينين، قلت لي يومها تعال نواجهه بالشعر والموسيقى.. شكراً لك على كل شيء، وشكراً للأصدقاء على منحي جائزة توأم روحي محمود درويش ".

محمود درويش جائزة محمود درويش مارسيل خليفة يزابيلا كاميرا دافليتو سلمى الخضراء الجيوسي مؤسسة محمود درويش

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